برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا حجت پور گفت: این نمایشگاه در هفته کارآفرینی از 13 تا 19 مردادماه در بوستان قیطریه و با حضور 70 غرفه در حال برگزاری است.

مدیر کارآفرینی و توانمندسازی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان این که این نمایشگاه اولین نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان شهر تهران است که به همت سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران و با همکاری سازمانها و دستگاه های دیگر برگزار می شود گفت: این نمایشگاه فضای بسیار خوبی برای جوانانی است که به دنبال کسب و کار آزاد هستند.

حجت پور هدف از برپایی این نمایشگاه را توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی دانست و گفت: در این نمایشگاه مراحل تولید کالاها و خدمات از صفر تا صد برای بازدیدکنندگان و علاقمندان خصوصا جوانان به نمایش گذاشته می شود.

وی در ادامه با اشاره این که این نمایشگاه هم گذر مهارت است و هم نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان شهر تهران گفت:ضمن این که سعی شده است در تمام غرفه های این نمایشگاه، مراحل تولید زنده محصولات را به نمایش بگذاریم تا علاوه بر این که جوانان با مراحل تولید کسب و کار آشنا می شوند مورد مشاوره متخصصین و مربیان آن رشته نیز قرار گیرند.

اعطای گواهینامه گذر مهارت

به گفته حجت پور پس از پایان نمایشگاه به افرادی که در گذرهای مهارت، آموزش می بینند گواهینامه گذر مهارت اعطا می شود.

مدیر کارآفرینی و توانمندسازی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به ارائه مشاوره رایگان تمامی سازمان ها و دستگاه های حاضر در این نمایشگاه در غرفه ها اشاره کرد و گفت:این سازمان ها به کارآفرینان و یا جویندگان کسب و کار، مراحل مختلف اعطای تسهیلاتشان را مشاوره می دهند .بدین ترتیب که هر غرفه تخصصی در مورد حوزه فعالیت هایش به ارائه خدمات مشاوره رایگان به شهروندان و مراجعه کنندگان به غرفه می پردازد.

وی در ادامه به استقبال خوب کارآفرینان در اولین روز بازگشایی این نمایشگاه اشاره کرد و گفت:پیش بینی می شود با برنامه های مفرح و پرنشاطی که برای شب های آینده در نظر گرفته ایم استقبال مردم بیشتر شود.



انتقال تجربیات کارآفرینان برجسته و طراز اول کشور به کارآفرینان و جوانان

حجت پور در ادامه با بیان اینکه در این نمایشگاه مسابقاتی با مضمون کارآفرینی ، خلاقیت و کسب و کار برگزار می شود گفت:طبق برنامه ریزی های انجام شده از کارآفرینان برجسته و طراز اول کشور نیز دعوت شده است تا تجربیاتشان را در اختیار کارآفرینان و جوانان بگذارند. ضمن این که جوایزی نیز به شرکت کنندگان این مسابقات اعطا می شود.

به گفته وی، غرفه های زنبورعسل، کامپیوتر و الکترونیک، رباتیک، چرم و پوست، منبت، معرق، جاجیم و گلیم، سفال، حکاکی روی شیشه و غرفه ماساژ از جمله غرفه های حاضر در این نمایشگاه هستند.