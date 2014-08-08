به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که با هدف حمایت از فعالیت های کار آفرینانه و استقبال از ایده های برتر و همچنین آموزش و مشاوره به علاقمندان در این حوزه در حال برگزاری است از محصولات کار آفرینان نمونه در 70 غرفه رونمایی شده است.

حسین زارع صفت مدیر عامل سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران درباره اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت:موضوع توسعه کار آفرینی با تاکید برکار آفرینی محلی و کسب و کار خانگی از ماموریتها و وظایفی است که سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های مردمی دنبال می کند. این فعالیتها در سطوح مختلفی شامل بسترسازی و ایجاد تسهیلات برای کار آفرینان، آشنایی با فضای کسب و کار، مهارت آموزی های مقدماتی و ارائه آموزشهای کار آفرینانه،مشاوره های شغلی در راستای کار آفرینی و ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه محصولات، تشکیل تعاونی های کسب و کار محلی و معرفی کار آفرینان به مراکز مسئول و متولی انجام می‌شود.

وی افزود: در این راستا و با هدف هم افزایی بین تشکل های مختلف،تفاهم نامه های بین این سازمان و صندوق مهر رضا (ع) برای تامین سرمایه اولیه کار آفرین و همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وزارت کار و تعاون در جهت مهارت آموزی و اشتغال بسته شده است تا تسهیلات لازم در اختیار کار آفرینان قرار داده شود.

به گفته زارع صفت، از جمله مزایای این دوره از نمایشگاه، در معرض دید قرار گرفتن فرآیند تولید است.به طوریکه بازدیدکنندگان به راحتی با فضای کسب و کار و روحیه کار آفرینی آشنامی شود. همچنین مردم می بینند که پشت صحنه آنچنان هم پیچیده نیست و با کمی خلاقیت و ابتکار و امکانات می توان کار تولیدی انجام داد.

مدیر عامل سازمان رفاه،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران یادآور شد: زیرساختهای اجرایی و ایجاد غرفه ها در بوستان قیطریه با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه و این سازمان انجام شده است.

فاطمه دانشور، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز که عصر پنجشنبه و در چهارمین روز برگزاری این نمایشگاه در بوستان قیطریه حاضر شده بود با بیان اینکه شورای شهر وظیفه سیاستگذاری های لازم برای حمایت و توسعه فعالیتهای کار آفرینانه دارد افزود:یکی از این سیاستها تاسیس خانه‌های کار آفرینی در سطح 374 محله تهران بزرگ است که تعداد 80 خانه دایر شده اند و فعال هستند.

وی افزود: باقی خانه های کارآفرینی نیز در دو سال آینده تجهیز می شوند تا استعدادهای کار آفرینی در محله ها شناسایی شود. همچنین به واسطه تسهیلاتی که از طریق شهرداری به آنها ارائه می شود خلاقیت خود را در جهت کار تولیدی نشان می دهند.