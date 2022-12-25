وصیتنامه شهید سلیمانی باید در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن عیلدادی سلیمانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری کرمان با اشاره به ایام فاطمیه گفت: سیره زندگی اهل بیت (ع) باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد و الگو گیری از این بانوی بزرگ اسلام باید ترویج و به نسل جوان منتقل شود.

وی انتقال ارزشهای دینی به جامعه را یکی از مهمترین عوامل تشخیص صحیح راه زندگی دانست و گفت: در این زمینه باید برنامه ریزی شود.

امام جمعه کرمان امروز آزمون‌های سختی در مقابل جامعه است و باید در این آزمون‌ها پیروز باشیم شهید سلیمانی فردی بود که ۴۰ سال مجاهدانه در آزمون‌های مختلف سر بلند بیرون آمد.

وی با اشاره به برنامه ریزی مناسب برای مراسم سالگرد این شهید گفت: باید از این فرصت برای تبیین فرهنگ و مکتب سلیمانی استفاده کرد همچنین وصیتنامه این شهید مملو از درس و راهنمایی است که باید مردم با این وصیت نامه بیشتر آشنا شوند.