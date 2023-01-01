امیر موسوی: اهتزاز پرچم ایران در اقیانوس آرام نماد اراده ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، صبح امروز (یکشنبه ۱۱ دی ماه) همزمان با رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش در ارتباط تلفنی با ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش، با فرمانده این ناوگروه گفتگو کرد و از آخرین وضعیت مأموریت آنها مطلع شد.
فرمانده کل ارتش در گفتوگو با کارکنان ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش این مأموریت را نمادی از اراده ملی برای حضور در اقیانوسها و بهرهمندی از مواهب دریا به همراه کسب تجربه ارزشمند برای آنها دانست و گفت: خودباوری و خوداتکایی از دستاوردهای مهم این مأموریت دریایی است.
سرلشکر موسوی اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در اقیانوسهای دوردست را یکی دیگر از دستاوردهای این رزمایش برشمرد و با آرزوی موفقیت ارتقا نام معتبر ایران، تصریح کرد: این اقدام ارزشمند، عزت و غرور مردم عزیز ایران سرافراز اسلامی را بیش از پیش فراهم میسازد.
گفتنی است این ناو گروه متشکل از ناو بندر مکران و ناوشکن دنا هم اکنون مشغول دریانوردی در آبهای اقیانوس آرام است.
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