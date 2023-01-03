انتشار فراخوان فرهنگی هنری «بنیان اساسی»

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان تولید آثار با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل قانون اساسی ویژه تمامی نویسندگان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی، هنری و آموزشی منتشر شد.

باشگاه حقوق اساسی زیرمجموعه پژوهشکده شورای نگهبان با مشارکت و همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با هدف آشنایی کودکان با موضوع‌های زیربنایی دانش حقوق، قصد دارد ضمن درخواست از صاحبان فکر و اندیشه در حوزه کودک و نوجوان به گشایش باب جدیدی در جامعه برای آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل حقوق اساسی دست یابد.

بر این اساس و با توجه به ضرورت مطرح شده فراخوان تولید آثار فرهنگی هنری در حوزه کودک و نوجوان با عنوان «بنیان اساسی» منتشر می‌شود. جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان نسبت به قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین متن حقوقی، آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل بنیادین حقوقی، کمک به گسترش و ارتقا سطح دانش حقوق در حوزه‌ی عمومی و اساسی و ایجاد پیوند میان کودکان و باورهای بنیادین اجتماعی مطرح در قانون اساسی از اهدافی است که در این فراخوان به آن اشاره شده است.

همچنین محورهای موضوعی این شیوه‌نامه عبارتند از: وجود قانون اساسی در جامعه به‌عنوان قانون محوری، ضرورت رجوع مردم به قانون اساسی برای شناخت حقوق و آزادی‌های خود، ضرورت وجود ساختارهایی برای اداره کشور و نسبت بین آن‌ها، ضرورت وجود رهبر برای نظارت بر امور و تصمیم‌گیری در مواقع بن‌بست، ضرورت حل مسأله بنیادین کشور بر محور قانون اساسی، نقش مردم در تصویب قانون اساسی، اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و آشنایی با مفاهیم بنیادین قانون اساسی همانند استقلال، عدالت، آزادی.

بخش‌های فراخوان نیز در دو بخش آفرینش‌های ادبی شامل داستان کوتاه، شعر، رمان، نمایش‌نامه و فیلم‌نامه؛ آفرینش‌های هنری شامل نقاشی، نقاشی (تصویرسازی، کتاب تصویری، پوستر و…)، انیمیشن، نقاشی دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای اعلام شده است. گروه سنی شرکت‌کنندگان بزرگسالان و مخاطب آثار، کودک (گروه سنی ب و ج) و نوجوان (گروه سنی د و ه) هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ از طریق نشانی https://formafzar.com/form/z4fro و ارسال فرم در سایت پژوهشکده بارگذاری کنند.

اعطای جوایز نقدی ۱۰، ۷ و ۵ میلیونی به سه اثر برگزیده، عقد قرارداد با طرح‌نامه و محتواهای برتر و چاپ و ترویج سه اثر برتر از طریق حمایت‌های عمومی جوایز این رویداد است. با اعلام برگزیدگان با تمامی آثار منتخب که دارای شرایط و ضوابط استاندارد باشند، برابر نظر هیئت داوران قرارداد نهایی تنظیم خواهد شد. این آثار در پایان چاپ و توزیع و در سطح عمومی ترویج خواهد شد.