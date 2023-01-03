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۱۳ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۱۵

با موضوع قانون اساسی در حوزه کودک انجام شد؛

انتشار فراخوان فرهنگی هنری «بنیان اساسی»

انتشار فراخوان فرهنگی هنری «بنیان اساسی»

فراخوان فرهنگی هنری «بنیان اساسی» با موضوع قانون اساسی در حوزه کودک و نوجوان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان تولید آثار با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل قانون اساسی ویژه تمامی نویسندگان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی، هنری و آموزشی منتشر شد.

باشگاه حقوق اساسی زیرمجموعه پژوهشکده شورای نگهبان با مشارکت و همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با هدف آشنایی کودکان با موضوع‌های زیربنایی دانش حقوق، قصد دارد ضمن درخواست از صاحبان فکر و اندیشه در حوزه کودک و نوجوان به گشایش باب جدیدی در جامعه برای آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل حقوق اساسی دست یابد.

بر این اساس و با توجه به ضرورت مطرح شده فراخوان تولید آثار فرهنگی هنری در حوزه کودک و نوجوان با عنوان «بنیان اساسی» منتشر می‌شود. جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان نسبت به قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین متن حقوقی، آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل بنیادین حقوقی، کمک به گسترش و ارتقا سطح دانش حقوق در حوزه‌ی عمومی و اساسی و ایجاد پیوند میان کودکان و باورهای بنیادین اجتماعی مطرح در قانون اساسی از اهدافی است که در این فراخوان به آن اشاره شده است.

همچنین محورهای موضوعی این شیوه‌نامه عبارتند از: وجود قانون اساسی در جامعه به‌عنوان قانون محوری، ضرورت رجوع مردم به قانون اساسی برای شناخت حقوق و آزادی‌های خود، ضرورت وجود ساختارهایی برای اداره کشور و نسبت بین آن‌ها، ضرورت وجود رهبر برای نظارت بر امور و تصمیم‌گیری در مواقع بن‌بست، ضرورت حل مسأله بنیادین کشور بر محور قانون اساسی، نقش مردم در تصویب قانون اساسی، اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و آشنایی با مفاهیم بنیادین قانون اساسی همانند استقلال، عدالت، آزادی.

بخش‌های فراخوان نیز در دو بخش آفرینش‌های ادبی شامل داستان کوتاه، شعر، رمان، نمایش‌نامه و فیلم‌نامه؛ آفرینش‌های هنری شامل نقاشی، نقاشی (تصویرسازی، کتاب تصویری، پوستر و…)، انیمیشن، نقاشی دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای اعلام شده است. گروه سنی شرکت‌کنندگان بزرگسالان و مخاطب آثار، کودک (گروه سنی ب و ج) و نوجوان (گروه سنی د و ه) هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ از طریق نشانی https://formafzar.com/form/z4fro و ارسال فرم در سایت پژوهشکده بارگذاری کنند.

اعطای جوایز نقدی ۱۰، ۷ و ۵ میلیونی به سه اثر برگزیده، عقد قرارداد با طرح‌نامه و محتواهای برتر و چاپ و ترویج سه اثر برتر از طریق حمایت‌های عمومی جوایز این رویداد است. با اعلام برگزیدگان با تمامی آثار منتخب که دارای شرایط و ضوابط استاندارد باشند، برابر نظر هیئت داوران قرارداد نهایی تنظیم خواهد شد. این آثار در پایان چاپ و توزیع و در سطح عمومی ترویج خواهد شد.

کد مطلب 5672607

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