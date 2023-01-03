به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی شامگاه سه شنبه در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان با اشاره به رشادت‌ها و همراهی‌های سپاه پاسداران در خدمت رسانی به ملت ایران اسلامی، تأمین امنیت و مقابله با توطئه‌های دشمنان و بیگانان ابراز امیدواری کرد که این همراهی‌ها و هم افزایی ها با همکاری دیگر نیروهای نظامی و انتظامی به منظور کمک همه جانبه به استان همچنان ادامه پیدا کند و کرمانشاه به قله‌های پیشرفت در زمینه‌های مختلف دست پیدا کند.

وی خواستار هم افزایی و همدلی همه ارگان‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌های موجود شد و اظهار کرد: ظرفیت‌های استان آنقدر زیاد است که انسان با فکر کردن به این مزیت‌ها به آینده برای حل مشکلات امیدوار می‌شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه باید با جدیت برای تأمین نیازمندی‌های اقتصادی تلاش کنیم به تأکیدات مقام معظم رهبری در سنوات گذشته در موضوع اقتصاد و معیشت مردم اشاره و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با هوشمندی و درایت طی سال‌های گذشته همواره به موضوع اقتصاد در راستای حل مشکلات معیشتی مردم توجه ویژه داشته‌اند که ما وظیفه داریم مسیر عزتمند ترسیم شده برای ایران اسلامی را ادامه دهیم.

وی بیان کرد: باید استان کرمانشاه را با همکاری همه دستگاه‌ها با توجه به شرایط موجود به شأن و جایگاه اصلی خود و توسعه پایدار برسانیم که این از مهم‌ترین و با اولویت ترین کارها در استان کرمانشاه است.

صحرایی کرمانشاه را استانی دارای سرمایه‌های مادی و معنوی با مردمانی مهربان، شریف و با صداقت عنوان کرد و ادامه داد: در استان کرمانشاه باید گام‌های بلند و مؤثر همراه با اجرای برنامه‌های هدفمند برای بالفعل کردن ظرفیت‌ها و مزیت‌های آن برداریم.

استاندار کرمانشاه توجه به ساماندهی حاشیه نشینی و توزیع اعتبارات و تسهیلات بر اساس عدالت در تمامی نقاط استان را از سیاست‌های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: حتماً ساماندهی مناطق حاشیه نشین جز اولویت‌های کاری ما خواهد بود و نگاه عدالت محور به ارائه خدمات و اعتبارات در استان خواهیم داشت.

صحرایی خاطر نشان کرد: بسیج سازندگی و بسیج دانش آموزی می‌توانند پیشتاز و پیشگام اجرای برنامه‌های ساماندهی مناطق حاشیه نشین استان باشند و ما از این برنامه‌ها حمایت می‌کنیم.

استاندار کرمانشاه همچنین به نشست‌های اخیر خود یعنی حضور در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران و نشست با تمامی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران پیشنهادات خوبی از سوی استان کرمانشاه مطرح شد و رئیس جمهور محترم هم بر عملی ساختن این پیشنهادات تأکیدات کردند.

وی ادامه داد: همچنین در دیدار با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه این موضوع یعنی برگزاری چنین نشستی با حضور تمامی نمایندگان در سنوات گذشته کم سابقه بوده در آن بر هم افزایی و همراهی در راستای پیشبرد برنامه‌های استان تأکیدات لازم انجام شد.

وی با بیان اینکه در خدمت رسانی هرگز کوتاهی نخواهم کرد، گفت: برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و همه جانبه استان پرانگیزه و امیدوار هستم و بدون تردید با توجه به ظرفیت‌های موجود و همراهی و هم افزایی همه ارگان و مسئولین، آینده کرمانشاه، درخشان خواهد بود.

در این نشست سردار عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و سردار ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گزارشی از آخرین وضعیت امنیت استان کرمانشاه و خدمات رسانی سپاه پاسداران در حوزه‌های مختلف به مردم ارائه و برای همراهی و حمایت از برنامه‌های دولت مردمی و استاندار کرمانشاه اعلام آمادگی و حمایت کردند.