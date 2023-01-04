به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی با دعوت رسمی و با همراهی مشاور امور زنان و خانواده جمعیت هلال احمر ضمن دیدار و جلسه مشترک با اعضای هیأت مدیره، یک مرکز خیریه از دفتر آنها بازدید کرد.

سلیمی در این دیدار از تلاش‌ها و اقدامات عام المنفعه و خیرخواهانه مؤسسات خیریه در حمایت و همیاری بیماران مبتلا به سرطان قدردانی و اظهار کرد: بخش مهمی از مأموریت معاونت منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر نیز حمایت از بیماران کم برخوردار و مددجویانی است که به تنهایی از عهده تأمین و پرداخت هزینه‌های تحمیلی درمان خویش بر نمی آیند.

وی بر اهمیت و ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های متقابل سازمان داوطلبان و مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد به عنوان حامیان حقوقی جمعیت هلال احمر تاکید و بیان کرد: هم افزایی جمعیت هلال احمر با این حامیان در انجام مأموریت‌ها و وظایف مشابه و مشترک از جمله در ارائه کمک‌های بلاعوض به مددجویان و بیماران نیازمند، گام مهمی در جهت توزیع عادلانه و اثربخش منابع موجود و محدود حمایتی است.

سلیمی در همین زمینه خواستار تنظیم، امضا و مبادله تفاهم نامه مشترک سازمان داوطلبان با مؤسسه‌های خیریه پس از تأیید نهایی مفاد و محورهای همکاری طرفین از سوی کمیسیون تنظیم مقررات جمعیت هلال احمر شد.

رئیس سازمان داوطلبان با بیان اینکه خدمات حمایتی دارو و درمان جمعیت هلال احمر به بیماران نیازمند در ۹ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۶۳ درصد رشد داشته است، گفت: ما آمادگی داریم بر اساس دستورالعمل خدمات حمایتی جمعیت و با رعایت اصول و مقررات مددکاری، با مؤسسه خیریه مهیار در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان همکاری داشته باشیم و به صورت متقابل از ظرفیت و توانمندی پزشکان همکار با این مؤسسه در خدمات سلامت محور داوطلبانه و بشردوستانه سازمان داوطلبان استفاده کنیم.