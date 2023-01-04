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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۸:۱۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

۹۵ درصد ظرفیت هتل‌های کرمان پر شد/ لزوم تقویت زیر ساختهای گردشگری

۹۵ درصد ظرفیت هتل‌های کرمان پر شد/ لزوم تقویت زیر ساختهای گردشگری

کرمان - مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به پر شدن ۹۵ درصد ظرفیت هتل‌های کرمان گفت: برای توسعه گردشگری مقاومت باید زیر ساختهای اقامتی توسعه یابد.

فریدون فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهر کرمان جزو شهرهای مذهبی کشور است و گردشگری مذهبی طی ۳ سال گذشته در این شهر مورد توجه جدی قرار گرفته و هر سال شاهد حضور هزاران نفر از کشورهای دیگر و گردشگران داخلی در این شهر هستیم.

وی ادامه داد: در سال جاری و در سالگرد شهادت شهید سلیمانی حضور زائران در کرمان بسیار پر رنگ است به طوری که بخش زیادی از ظرفیت هتل‌ها و واحدهای اقامتی شهر کرمان پر شده است.

فعالی با اشاره به اینکه به زودی سند گردشگری مقاومت در کرمان تدوین و اجرایی می‌شود گفت: باید زیر ساخت‌های گردشگری در کرمان متناسب با شرایط جدید توسعه یابد تا بتوانیم خدمات بهتری به زائران ارائه کنیم.

وی از نظارت مستمر و جدی بر نحوه خدمات به مسافران خبر داد و افزود: شرایط اسکان زائران با همکاری همه دستگاه‌ها به خوبی پیش رفته است و روند کار مطلوب است.

کد مطلب 5673052

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