به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست نقش زنان در نوآوری‌های فرهنگی (کارابانو)، با حضور سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، مهدیه محمدتقی زاده مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فاطمه یزدیان رئیس مرکز امور بانوان و خانواده دانشگاه تهران، فهیمه محمدزمانی دبیر کارگروه شرکت‌های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمد رسولی رئیس هیأت مدیره بنیاد خوارزمی در سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست که با هدف شناسایی و حمایت از زنان خلاق و کارآفرین در حوزه‌های فرهنگی و هنری و ایجاد اقتصاد پویا در این عرصه برگزار شد، موضوعاتی از جمله توجه به نقش بانوان کارآمد در اقتصاد صنایع خلاق از سوی سخنرانان مورد تاکید قرار گرفت.

حفظ همبستگی اجتماعی با رعایت نظم ارزشی امکان پذیر است

در بخشی از این نشست سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به توانمندی‌های فرهنگی در حوزه کارآفرینی‌های فرهنگ و هنری بانوان، گفت: یکی از راه حل‌های نجات سبک زندگی و حفظ همبستگی اجتماعی، رعایت نظم ارزشی و روابط خانوادگی و رفع فاصله و گسست بین نسل جدید و قدیم است.

وی افزود: اگر نظام و زنجیره صنایع خلاق و فرهنگی به درستی شکل بگیرد و نسبت آن با نظم ارزشی حفظ شود می‌توان به رفع مشکلات در این زمینه امیدوار بود.

امامی ادامه داد: طبقه خلاق در جامعه بانوان باید شناسایی شود و این طبقه در دنیا دارای ویژگی‌هایی هستند که معمولاً استقرار ندارند، معمولاً پایداری شغلی ندارند و معمولاً معترض به وضع موجود در زمینه حوزه کاری خود هستند. بنابراین باید طبقه خلاق بانوان ایران را نیز بازشناسی کنیم چرا که آنها با هنرشان به تولید کار و حل مساله کمک می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش قصه و قصه گویی در نظام آموزشی و سبک زندگی اشاره کرد و افزود: کشور ایران دارای میراث‌های بزرگ ادبی مانند شاهنامه است و از طریق هنر نقالی و قصه گویی می‌توان اقدامات مهمی انجام شده و زنان نقش به سزایی در این زمینه خواهند داشت.

امامی ادامه داد: زیست بومی که در حال شکل‌گیری است می‌تواند از طریق داستان آغاز شود و بر اساس آن شخصیت‌های داستانی شکل بگیرد و عکس آن شخصیت‌ها بر روی صنایع فرهنگی حک شود و با این روش می‌توان از طریق صنایع خلاق به کسب درآمد دست یافت و به اقتصاد صنایع خلاق کمک کرد.

حمایت از زنان خلاق در بازار توسعه و فروش ضروری است

در بخش دیگری از این نشست مهدیه محمدتقی زاده مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اینکه حمایت از زنان خلاق در بازار توسعه و فروش همواره با افت و خیزهایی مواجه بوده گفت: حمایت از زنان خلاق در این عرصه ضروری است.

وی افزود: در مناطق آزاد کشور همواره با بانوانی مواجه هستیم که به عنوان مثال از مخلوقات دریا صنایع خلاق فرهنگی و هنری خلق می‌کنند می‌توان این افراد را به عنوان سفیران بی بدیل فرهنگی با نوآوری‌ها آشنا کرد.

مشاور وزیر فرهنگ در ادامه گفت: با توجه به این موضوعات در عرصه اقتضائات و نوآوری فرهنگی که اقتصاد پویا را تنظیم می‌کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع نوآوری و کارآفرینی بانوان را به عنوان یکی از سرفصل‌های مأموریتی خود قرار داده است.

وی افزود: در حوزه بانوان کارآفرین، با افراد خودسرپرست، سرپرست خانواده و دارای تحصیلات دانشگاهی که بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود ندارند، مواجه هستیم و آنها در منزل به تولید آثار فرهنگی و هنری می‌پردازند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه با توجه به سرفصل نوآوری و کارآفرینی بانوان در مأموریت‌های خود، بر آن شده تا این زنان را شناسایی و توانمندی‌های فرهنگی آنها را پیگیری کند.

محمدتقی زاده گفت: بر این اساس سلسله کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید مجرب فرهنگی و نوآور را برگزار کردیم تا از این طریق حمایت‌های لازم به این افراد صورت بگیرد. بخشی از این اقدام در تهران دنبال می‌شود و بخش دیگری هم در مناطق آزاد از جمله قشم، چابهار و … پیگیری می‌شود.

همچنین در پایان این نشست بانوان خلاق و نوآور حاضر در این جلسه به طرح پرسش و دغدغه‌های خود در زمینه فعالیت فرهنگی و هنری خود پرداختند.