شناخت وفهم جایگاه اصلی بانوان بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سهرابی صبح چهارشنبه در همایش فاطمی که در ری برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: یک حقیقت بزرگ و نورانی که جامعه ما از آن غافل است مقام و جایگاه زن است که در این خصوص شعارهای زیادی را می‌دهیم و جملاتی نیز از امام راحل در این رابطه داریم که از آنجایی که به عمق این جملات پی نبرده ایم تبدیل به شعار شده است.

سهرابی با اشاره به فرمایش امام راحل که فرمودند؛ «شما بانوان رهبران این نهضت هستید» و یا فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند «کلید تداوم این نظام و انقلاب به دست بانوان است» گفت: این جملات عمق نگاه رهبری را به بانوان بیان می‌کند.

وی با بیان اینکه معرفت عمومی بانوان امروز از عمق نگاه امام و رهبری محروم شده است افزود: این جنس از جملات به قدری در بیانات امام و رهبری پر تکرار هستند که نمی‌شود آن را تعارف و شعار تلقی کرد لذا برای فهمیدن این پیام‌ها خواهران این موارد را در جامعه ترویج و تحقق دهند و باید بر اساس یک نظام فکری و دین شناسی عمیق، عمق این جملات فهم شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه عنوان داشت: اینکه بانوان در یک جامعه به عنوان رهبر هستند و تشکیل جمهوری اسلامی و رسیدن به این مسیر و ادامه آرمان‌ها همگی به نقش آفرینی بانوان وابسته است.

سهرابی با تاکید بر اینکه کلید واژه‌های امام و رهبری در خصوص بانوان مبانی هستی شناسی و دین شناسی دارند اظهار داشت: رهبران ما با توجه به نگاهی که به عالم هستی و دین دارند این جملات را بیان کرده اند و اگر ما نتوانیم این جملات را به خوبی توضیح دهیم و برای مخاطبین که خانم‌ها هستند جا بیاندازیم این جملات در غربت باقی خواهند ماند.

وی گفت: امروز بسیاری از مشکلات جامعه همگی متوقف بر این است که به جایگاه زنان پی نبرده ایم و فضا و قالب مناسبی برای فعالیت بانوان شکل نداده ایم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: این که در جامعه اسلامی که رهبر و ولایت فقیه محور جامعه است و نقاط روشن باید توسط ایشان ترسیم شود مشخص است و این که می‌گوئیم بانوان رهبران یک جامعه هستند، به این معنا است با توجه آنچه که از مکتب امام راحل فهمیده ایم، بانوان قلب جامعه محسوب می‌شوند و مرکز احساسات و عواطف و البته اراده می‌باشند اگر بانوان جامعه ارمانی را انتخاب کردند این آرمان برای همه جامعه خواهد بود و اگر بانوان عزم کردند به سمت آن آرمان حرکت کنند لاجرم جامعه نیز حرکت خواهد کرد و اگر بانوان میلی به تحقق برخی آرمان‌ها نداشته باشند بی شک آن آرمان به دست نخواهد آمد.

سهرابی عنوان داشت: اگر بانوان در این شرایط اقتصادی صبر داشته باشد جامعه نیز صبر پیشه خواهد کرد و این موارد باید در جلسات بانوان و خواهران بازگو شود چرا که مهم‌ترین اولویت گفتگو با مخاطبان فهم از جایگاه زن می‌باشد و سخن گفتن از امید و این که در سخت‌ترین شرایط راه حلی را خواهیم داشت نیز بسیار مهم است.

وی با اشاره به ۹ دی اظهار داشت: ایام الله باید بازگو شوند و ۹ دی یکی از این ایام الله است.