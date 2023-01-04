به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میراث جهانی تخت جمشید؛ دو کوهنورد به هنگام کوهنوردی در مسیر خود به این کتیبه برخورد می‌کنند که بلافاصله به مسئولین پایگاه میراث جهانی پاسارگاد خبر می‌دهند. این دو کوهنورد که خواستند از آنان نامی برده نشود، آثار تاریخی را بخشی از گذشته این مر زو بوم دانستند که متعلق به همه ایرانیان است که باید در حفظ و حراست از آنها تلاش شود.

به گفته دورودی عضو مرکز پژوهش‌های کتیبه شناسی پارسه پاسارگاد این کتیبه قدمتی در حدود ۱۵۰۰ سال دارد که مربوط به دوره ساسانی است که در حقیقت یک وقفنامه است که خبر از ساخت یک پل، سد و فراز راه می‌دهد و برای سازندگان آن دعای خیر شده است و در حقیقت این کتیبه بخشی از سند هویت مردم این دیار است که در حفظ این آثار مردم نقش اساسی دارند.

این کتیبه به زبان پهلوی کتابی در ابعاد ۹۰ در ۴۰ سانتیمتر نگاشته شده است. که به صورت خطوط افقی و عمودی است و در حقیقت سه لوح در یک لوح با یک مضمون کندوکاوی شده است.

به گفته نصیری حقیقت سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد متأسفانه بعضی از مردم فکر می‌کنند در زیر چنین کتیبه‌هایی گنج و یا اشیا قیمتی وجود دارد و به خاطر همین طرز تفکر اقدام به تخریب این آثار می‌کنند، در صورتی که اینها فقط یک کتیبه و سندی بر هویت آثار تاریخی این مرز و بوم است و در حقیقت این آثار فقط از جنبه تاریخی و علمی مهم است.

وی تاکید کرد: در برخورد با چنین کتیبه‌هایی اداره میراث فرهنگی را مطلع کنید تا به صورت درست از این آثار حفاظت شود.