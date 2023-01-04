طرح جهش تولید محصولات راهبردی در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد

ستار غلامی گنجه‌ای در حاشیه برگزاری دوره‌های آموزشی توسط سازمان بسیج جامعه کشاورزی با اشاره به آموزش تعداد ۲۲۰ نفر مربی از فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی در سطح استان در گفتگو با مهر افزود: این مربیان در سازمان جهاد کشاورزی برنامه‌های آموزشی برای بهره برداران ارائه خواهند داد.

وی تصریح کرد: طبق برنامه در سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، ۱۱٠ هزار متر مربع از اراضی کل استان را تحت پوشش این طرح قرار می‌دهیم.

غلامی گنجه‌ای بیان کرد: علاوه بر طرح خود کفایی محصولات راهبردی، خودکفایی در تولید گوشت قرمز به تعداد ۱۰۰ هزار رأس دام در سطح استان پوشش داده می‌شود.

وی افزود: برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی بسیج جامعه کشاورزی در شهرستان کهگیلویه، لنده و چرام توسط ۱۰۰ نفر از مربیان بصورت مستمر انجام می‌شود.

مسئول سازمان بسیج جامع کشاورزی سپاه فتح استان با اشاره به برنامه‌های راهبردی تهیه و تدوین شده متناسب با تقویم زراعی، گفت: حدود ۱۲ دوره در طی سه مرحله کاشت، داشت و برداشت یک سال زراعی برای مربیان برگزار می‌شود.

غلامی گنجه‌ای خاطر نشان کرد: در اجرای طرح ارتقای جهش محصولات راهبردی، بسیج همگام با کشاورز، قریب به ۶۲۰ روستای هدف استان با جمعیت بالای ۲۰ خانوار از مرحله کاشت تا برداشت توسط مربیان آموزش خواهند دید.

وی ادامه داد: قریب به ۳۰ هزار کشاورز در این دوره‌ها آموزش داده می‌شوند.

غلامی گنجه‌ای محصولات راهبردی پوشش داده شده در این طرح را گندم، جو، کلزا، زیتون، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و کاملینا اعلام کرد.

وی با اشاره به حمایت‌های ارائه شده به کشاورزان در این طرح گفت: مقداری از هزینه‌های آزمایش خاک اراضی کشاورزان از طرف بسیج جامعه کشاورزی پرداخت خواهد شد.

غلامی گنجه‌ای از تأمین نهاده‌های شیمیایی متناسب با نیاز گیاه در طول سال زراعی و همچنین کشت قرار دادی محصولاتی مثل گندم به عنوان دیگر مزایای این طرح نام برد.

وی خاطر نشان کرد: طرح بیمه کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی بعنوان پشتیبان و حمایت کننده این طرح نیز به کشاورزان ارائه می‌شود.