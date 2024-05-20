به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله «محمدعلی موحدی کرمانی» رییس جامعه روحانیت مبارز با صدور پیامی شهادت رییس‌جمهور و همراهان‌شان را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:

انا لله وانا الیه راجعون

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت حضرت حجت الاسلام والمسلمین رییسی رییس جمهور پرتلاش، خدوم و مردمی و جناب حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم امام جمعه محبوب و ارزنده تبریز و دیگر همراهان را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و مردم شریف ایران و رهبری معظم و خانواده این عزیزان صمیمانه تسلیت می گوییم.

رییس جمهور شهید درعمر پربارخود منشاء خدمات فراوان و ماندگار بود. عاش سعیدا ومات سعیدا

شهید آل هاشم نماد روحانی خلیق ، مردمدار، ساده زیست و دوست داشتنی بود این هر دو بزرگوار از اعضای موثر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز بودند و تا لحظه آخر عمر شریفشان جز خدمت به اسلام، مردم و اعتلای ایران عزیز نیاندیشیدند، نگفتند و نپیمودند.

ملت شریف و صبور ایران در طول انقلاب اسلامی پیوسته شاهد تلاشها و جانفشانی های خدمتگزاران صادق خود بوده است و بی تردید این مسیر عزتبخش تداوم خواهد داشت و این حوادث کوچکترین خللی در استواری آرمانهای انقلاب و امام و امت و مسیر مقاومت و ولایت پدید نمی آورد.

از خداوند منان و رئوف علو درجات این عزیزان و حشر با اجداد طاهرینشان و عزت و بهروزی برای ساکنان این سرزمین سرفراز و صبر و عافیت برای بازماندگان و همه همکاران آنان را طلب می کنیم. آمین.