شش جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: براساس قانون جهش تولید مسکن باید زمینهای دولتی مازاد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن ارزان قیمت قرار گیرد.
وی بیان کرد: تقاضای بنده از وزیر اقتصاد آن است که به صورت مستقیم به این موضوع ورود کند و به وزارت راه و شهرسازی جهت شناسایی زمینهای دولتی مازاد، دسترسی به سامانه املاک دولتی را دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور به موضوع مسکن اهتمام ویژه ای دارد به گونهای که تاکنون ۶ جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شده است.
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