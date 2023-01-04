دریافت خوراک پالایشگاه بندرعباس از خط لوله گوره جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کیهان پور امروز در حاشیه بازدید از مرکز انتقال نفت بندرعباس در نشستی خبری با بیان اینکه پاییز و زمستان امسال سرد بود، افزود: رسالت شرکت خطوط لوله و مخابرات انتقال پایدار سوخت موردنیاز در سراسر کشور است.

وی با اشاره به اینکه با افزایش استفاده سوخت در نیروگاه‌ها و حمل‌ونقل شرایط ویژه‌ای ایجاد کرده، ادامه داد: باتوجه به گستره ایران، این شرکت ۱۲ منطقه دارد و بر اساس حجم وظایف تعریف شده است.

وی اضافه کرد: این شرکت حلقه اتصال بین مجموعه پالایشگاه‌های کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پخش ایران است که تأمین خوراک پالایشگاه‌های کشور و انتقال سوخت تولیدی پالایشگاه‌های کشور به تمام مناطق کشور را برعهده دارد. همچنین تأمین ارتباطات پایدار و انتقال شبکه اطلاعاتی خود شرکت خطوط لوله و مخابرات و سایر شرکت‌های نفتی است.

وی با بیان اینکه حوزه فعالیت منطقه خلیج‌فارس در استان هرمزگان و جنوب کرمان است، گفت: ۳ ابر پالایشگاه کشور در استان هرمزگان قرار گرفته است که شامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه لاوان است.

کیهان پور اضافه کرد: تأمین خوراک پالایشگاه‌ها از خشکی تا کنون صورت نگرفته، به همین دلیل خوراک را از طریق کشتی می‌گیرند.

وی ادامه داد: فرآورده‌های نفتی تولیدی در این ۳ پالایشگاه از طریق یک خط لوله ۲۶ اینچ که اواخر دهه ۶۰ برنامه احداث آن آغاز شده و در ابتدای دهه ۷۰ به بهره‌برداری می‌رسد، از بندرعباس به رفسنجان ظرفیت اسمی این خط ۲۷۰ هزار بشکه که معادل ۴۷ میلیون لیتر در روز است.

کیهان پور تأکید کرد: ۱۳.۶ میلیارد لیتر در ۹ ماه امسال فرآورده نفتی مختلف از این خط لوله حمل شده که ۷۰ درصد این فرآورده بنزین بدون سرب و یورو، ۲۶ درصد نفتگاز یورو و ۴ درصد مربوط به نفت سفید است.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۴۹ میلیون لیتر به صورت میانگین در روز از این خط لوله حمل شده است، گفت: که نشان می‌دهد که با احتساب زمان تعمیرات، بیش از ظرفیت اسمی خط لوله از آن استفاده می‌شود. در مواقعی در روز بیش از ۲۵ درصد از ظرفیت اسمی خط لوله ۲۶ اینچ است.

به گفته مدیر منطقه خلیج‌فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران در ۹ ماه امسال ۹ میلیارد و ۵۰۵ میلیون لیتر بنزین، ۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون لیتر نفت گاز یورو و معمولی و ۴۵۰ هزار لیتر نفت سفید حمل شده است.

وی با اشاره به عبور خط لوله هزار کیلومتری گوره - جاسک از این منطقه، افزود: یک رشته خط لوله ۴۲ اینچ از گوره برای انتقال نفت خام تا جاسک اجرا شده که در مراحل پایانی قرار دارد و نشست‌های متعددی برگزار شده تا بهره‌برداری و راهبری از این خط لوله را به شرکت خطوط لوله و مخابرات واگذار کنند البته هنوز نهایی نشده است.

کیهان پور با تاکید بر اینکه با واگذاری راهبری خط لوله گوره - جاسک در شمال بندرعباس یک رشته انشعاب به پالایشگاه بندرعباس کشیده می‌شود، ادامه داد: برای نخستین بار این پالایشگاه خوراک خود را که روزانه تا ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام است را از خط لوله دریافت می‌کند.

وی به خط لوله ۳۶ اینچ دریافت خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از عسلویه اشاره کرد و گفت: در برنامه‌های کاری است که برنامه بهره‌برداری از این خط لوله نیز به مجموعه خطوط لوله و مخابرات واگذار شود.

مدیر منطقه خلیج‌فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران افزود: منطقه خلیج‌فارس بیشترین حجم انتقال فرآورده‌های نفتی را دارد و ۳.۷ کیلومتر از خط لوله ۲۶ اینچ بندرعباس به رفسنجان در منطقه خلیج‌فارس است. به جز این خط لوله، ۱۲ رشته خط لوله دیگر هم این منطقه دارد که از ۸ اینچ تا ۲۴ اینچ است و طول مجموع این خطوط ۴۵۰ کیلومتر است.

وی با اشاره به احداث خط لوله ۲۶ اینچ جدید همان مسیر خط لوله قبلی به جز چند منطقه پر خط را طی خواهد کرد، گفت: طول آن ۴۶۰ کیلومتر خواهد بود و ظرفیت اسمی آن ۳۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های پالایشگاه ستاره خلیج فارس است و ظرفیت انتقال فراورده در این منطقه ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

کیهان پور افزود: ۳ مرکز انتقال نفت در مجاورت مراکز قبلی و تکنولوژی روز احداث خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ۲ پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و بندرعباس روزانه ۸۳ میلیون لیتر ۳ فرآورده بنزین، نفت گاز و نفت سفید تولید می‌کنند که به داخل کشور منتقل می‌شود، ادامه داد: برنامه این است که با ۲ رشته خط لوله فرآورده‌های نفتی را به مبادی مصرف منتقل کند.

مدیر منطقه خلیج‌فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران گفت: ایجاد پست‌های برق خط لوله ۲۶ اینچ جدید نهایی شده و آماده تحویل است. خط لوله در گستره اول ۷۵ درصد و در گستره دوم ۶۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان امسال بخش‌هایی از آن به مدار بهره‌برداری می‌آید و این خط به طور کامل توسط پیمانکاران داخلی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل بسیار بالا است، افزود: احداث این خط لوله علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال فرآورده، نقش مخزن را نیز بر عهده دارد که در پایداری تأمین سوخت و انتقال را با احداث این خط لوله انجام می‌دهیم.