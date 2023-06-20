سهم ۱۰ درصدی خطوط لوله منطقه شمالغرب از انتقال نفت و فرآورده رنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی جعفرآقایی گفت: سال ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۱۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون لیتر نفت و فرآورده از این منطقه منتقل شده است که این میزان حدود ۹ درصد از کل نفت و فرآورده انتقالی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: میزان نفت خام منتقل‌شده با خطوط لوله نفت منطقه شمالغرب نیز در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون لیتر بوده است که این مقدار، حدود ۱۱ درصد از نفت خام جابه‌جاشده کشور در سال ۱۴۰۱ است.

مدیر خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب همچنین درباره میزان فرآورده انتقالی به‌وسیله خطوط لوله این منطقه بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در مجموع بیش از ۶ میلیارد و ۶۶۵ میلیون لیتر فرآورده از طریق این منطقه منتقل شده که این مقدار نیز ۹ درصد از کل فرآورده منتقل شده کشور از طریق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است.

انتقال بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر نفت خام و فرآورده در سال جاری

جعفرآقایی همچنین درباره آمار انتقال نفت و فرآورده منطقه شمالغرب در سال جاری گفت: در ۲ ماه نخست امسال، در مجموع ۸۰۱ میلیون و ۴۸۱ هزار لیتر نفت خام و یک میلیارد و ۶۷ میلیون لیتر فرآورده از طریق این منطقه منتقل شده است.

وی تأکید کرد: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب از طریق چهار مرکز انتقال نفت و ۶ مرکز انتقال فرآورده و بیش از ۹ رشته خط، مسئولیت ارسال خوراک نفت خام و دریافت سوخت پالایشگاه تبریز، تأمین بخشی از خوراک پتروشیمی تبریز و نیز تأمین سوخت سه نیروگاه (سبلان اردبیل، سلطانیه زنجان و سیکل ترکیبی ارومیه) مستقر در منطقه شمالغرب به‌ویژه در فصل زمستان را برعهده دارد.

مدیر خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب تصریح کرد: منطقه شمالغرب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت همچنین مأموریت سوخت‌رسانی به چهار استان شمال‌غربی کشور شامل زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی را برعهده دارد.

جعفرآقایی طولانی بودن و بُعد مسافت رشته خطوط را از جمله ویژگی‌های منطقه شمالغرب شرکت خطوط لوله برشمرد و افزود: این منطقه به لحاظ وسعت و طول رشته خطوط، جزو چهار منطقه بزرگ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران قرار گرفته است.

انتقال حداکثری نفت خام و فرآورده با استفاده ۸۰ درصدی از ظرفیت انتقال

وی تأکید کرد: هم‌اکنون انتقال نفت خام با بهره‌گیری از ظرفیت کامل خطوط و انتقال فرآورده با حدود ۸۰ درصد از ظرفیت انتقال خطوط این منطقه انجام می‌شود و حدود ۲۰ درصد ظرفیت خالی، معادل یک و نیم میلیارد لیتر نیز برای انتقال فرآورده در این منطقه وجود دارد.

مدیر خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون لیتر نفت خام از طریق این منطقه به‌عنوان خوراک به پالایشگاه نفت تبریز ارسال شده است.

جعفرآقایی بیان کرد: پارسال در مجموع ۸۵۰ میلیون لیتر فرآورده به عنوان سوخت مایع به سه نیروگاه مهم این منطقه ارسال شده است.