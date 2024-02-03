انتقال ۱۰۲ میلیارد لیتر مواد نفتی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، سیدمسلم مسلمی با بیان اینکه فرآیند سوخترسانی بیوقفه در حال انجام است، گفت: در این مدت زمانی بیش از ۱۰۲ میلیارد لیتر مواد نفتی از طریق خطوط لوله از مبادی تولید و به مقاصد مصرف انتقال داده شده است که ۴۹.۳ میلیارد لیتر آن فرآورده نفتی و حدود ۵۳ میلیارد لیتر آن نفت خام بوده است.
وی تأکید کرد: هماکنون بهصورت مستمر تأمین نفت خام موردنیاز ۷ پالایشگاه، انتقال فرآوردههای نفتی تولیدی از ۹ پالایشگاه به مخازن انبارهای نفت، تأمین سوخت موردنیاز بخشی از واحدهای پتروشیمی و فرودگاهها و ۱۹ نیروگاه از طریق شبکه خطوط لوله انتقال تأمین میشود.
معاون عملیات خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درباره سوخترسانی به نیروگاهها تأکید کرد: در ۹ ماهه امسال حدود ۲ میلیارد و ۵۱۷ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاههای متصل به شبکه خطوط لوله ارسال شده است.
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