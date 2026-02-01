انتقال روزانه ۱۵۳ میلیون لیتر نفت خام از خطوط لوله تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران، حمیدرضا کیهان‌پور با اشاره به پیشرفت‌های صنعت انتقال نفت، پس از انقلاب اسلامی بیان کرد: ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. ایران در این سال‌ها همواره تلاش کرده با تحقق عدالت اجتماعی عملکرد و کارنامه قابل قبولی را به نمایش بگذارد و با ارتقای سهم داخل در فعالیت‌های اقتصادی، مسیر توسعه را هموارتر کند.

وی افزود: منطقه تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین ترمینال نفتی کشور بخش بزرگی از پروژه‌های خود ازجمله نگهداری، تعمیرات و بهینه‌سازی را به‌موقع و با بهره‌گیری از توان فنی و همت متخصصان صنعت انتقال یعنی جوانان با هوش، مبتکر، دلسوز و خستگی‌ناپذیر بومی به سرانجام رسانده است.

تهران شاهراه انتقال نفت به نیمه شمالی

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران با اشاره به دستاوردهای انقلاب در بخش صنعت انتقال نفت تصریح کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر فعالیت‌های نفتی ما در دست خارجی‌ها بود، اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، خودکفایی به معنای واقعی کلمه صرف شد و فعالیت‌های مهندسی، اجرای پروژه، ساخت تجهیزات و بهره‌برداری ازسوی داخل انجام و خوشبختانه شاهد شکوفایی و توسعه روزافزونی هستیم.

کیهان‌پور با بیان اینکه این شرکت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های صنعت نفت، نقشی مؤثر در شکوفایی و بهینه‌سازی اقتصاد ملی به‌عهده دارد، افزود: منطقه تهران یکی از مناطق دوازده‌گانه در حوزه‌ انتقال مواد نفتی و فرآورده‌های آن با هشت خط ورودی و ۱۶ خط خروجی به تعبیری شاهراه اصلی انتقال نفت و فرآورده به نیمه شمالی کشور به‌شمار می‌رود و توانسته با بهره‌مندی از تمام توان و تجربه سال‌های اخیر سهم انکارناپذیری در این مهم داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۱۲ منطقه خطوط لوله در کشور کار انتقال نفت خام و فرآورده را انجام می‌دهند، گفت: سالانه بیش از ۱۲۳ میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده با ۱۴ هزار کیلومتر خط لوله به مبادی مصرف می‌رسد. مجموع انتقال نفت خام از خطوط لوله منطقه تهران ۱۵۳ میلیون لیتر در روز است که معادل تردد بدون وقفه حداقل ۵ هزار تانکر است و این موضوع مصداق بارز حفاظت و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از حوادث و تلفات جاده‌ای به‌شمار می‌رود.

انتقال روزانه ۹۶ میلیون لیتر فرآورده

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران با ارائه گزارشی از آمار انتقال نفت و فرآورده از این منطقه در ۱۰ ماه گذشته یادآور شد: در این مدت روزانه بیش از ۹۶ میلیون لیتر انتقال فرآورده به انبارهای شرکت ملی پخش در کلانشهرهای تهران و کرج و استان‌های نیمه شمالی کشور انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد ۶ درصدی برخوردار بوده است، همچنین در حدود ۱۷.۵ میلیارد لیتر نفت خام نیز به پالایشگاه‌های تهران و تبریز در ۱۰ ماه گذشته تحویل داده شده است.

کیهان‌پور گفت: پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه مهم خط ۲۰ اینچ نائین - کاشان - ری روزانه به‌صورت متوسط ۱۸۲ هزار بشکه معادل ۲۹ میلیون لیتر بنزین معمولی و یورو ۴ از این مسیر منتقل می‌شود که با اضافه شدن خط ۲۶ اینچ شازند ری، از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۲ درصد به عملکرد انتقال منطقه افزوده شده است.

وی افزود: تأمین سوخت مایع نیروگاه‌های باقرشهر، منتظر قائم (عج)، دماوند، گیلان، شهید رجایی (قزوین) نیز به‌عهده همکاران پرتلاش این منطقه بوده و تا پایان دی امسال با ۲۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال، بیش از ۱.۵ میلیارد لیتر تحویل شده که به‌زودی نیروگاه کاشان نیز در زمره آنان قرار می‌گیرد.

انتقال روزانه ۵۰ هزار بشکه سوخت به فرودگاه‌های پایتخت

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران با اشاره به تحویل روزانه ۲ میلیون لیتر سوخت جت و «ATK» به فرودگاه‌های امام و مهرآباد از طریق دو خط لوله ۸ و ۱۰ اینچ ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان دی ۶۲۵ میلیون لیتر سوخت مورد نیاز این دو فرودگاه بزرگ کشور از طریق این ترمینال بزرگ نفتی تأمین شد و با توجه به انتقال فرآورده‌های پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، وضع ذخیره‌سازی مخازن سوخت در حد بسیار مطلوبی قرار دارد.

کیهان‌پور بیان کرد: با توجه به پیاده‌سازی طرح‌ها و پروژه‌های انرژی، نسبت به پارسال، رقمی معادل ۱.۲ درصد کاهش مصرف انرژی داشته‌ایم و با برنامه‌های هدفمندی که در پیش گرفته‌ایم، به‌طور قطع این الگو روند بهینه و رو به رشدی را شاهد خواهد بود.

وی پایش مستمر خطوط لوله، تعمیرات به‌موقع و بازرسی‌های منظم را از جمله فعالیت‌های مهم و زیربنایی منطقه دانست و گفت: همکاران تلاشگر واحدهای مختلف با سختکوشی تمام، سوخت‌رسانی ایمن با هدف انتقال نفت‌خام و فرآورده‌ها را در دستور کار این مجموعه قرار داده‌اند تا نقش مؤثر خود را در زمینه آسایش مردم و انتقال پایدار انرژی برای ارائه خدمات ارزنده و شایسته‌تر در این صنعت به نمایش گذارند.