استقلال چهار بازیکنش را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران از مرحله یک شانزدهم جام حذفی روز پنجشنبه قرار است به مصاف تراکتور برود. استقلالی‌ها در لیگ برتر و از هفته پانزدهم مقابل تراکتور نتیجه را دو بر صفر واگذار کردند و حالا به دنبال این هستند تا بتوانند در جام حذفی هم انتقام لیگ را بگیرند و هم با شکست تراکتور به مرحله بعد صعود کنند.

آبی پوشان که در این هفته‌های اخیر مصدومیت بازیکنانشان یکی از مشکلات اصلی برای کادر فنی شده است در این دیدار هم چهار بازیکن را در اختیار نخواهند داشت. محمد مرادمند، آرش رضاوند، عارف غلامی و محمد محبی نفراتی هستند که نمی‌توانند استقلال را در دیدار برابر تراکتور همراهی کنند.

البته کادر پزشکی استقلال به دنبال این است که بتواند محبی را به این دیدار برساند اما با توجه به شرایط آسیب دیدگی این بازیکن بعید است مقابل تراکتور به میدان برود.

تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه و از ساعت ۱۵ در مرحله یک شانزدهم جام حذفی میزبان تراکتور تبریز خواهد بود.