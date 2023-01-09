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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۱۴

برای دیدار برابر تراکتور در جام حذفی؛

استقلال چهار بازیکنش را از دست داد

استقلال چهار بازیکنش را از دست داد

چهار بازیکن تیم فوتبال استقلال به دلیل مصدومیت به دیدار برابر تراکتور در رقابتهای جام حذفی نخواهند رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران از مرحله یک شانزدهم جام حذفی روز پنجشنبه قرار است به مصاف تراکتور برود. استقلالی‌ها در لیگ برتر و از هفته پانزدهم مقابل تراکتور نتیجه را دو بر صفر واگذار کردند و حالا به دنبال این هستند تا بتوانند در جام حذفی هم انتقام لیگ را بگیرند و هم با شکست تراکتور به مرحله بعد صعود کنند.

آبی پوشان که در این هفته‌های اخیر مصدومیت بازیکنانشان یکی از مشکلات اصلی برای کادر فنی شده است در این دیدار هم چهار بازیکن را در اختیار نخواهند داشت. محمد مرادمند، آرش رضاوند، عارف غلامی و محمد محبی نفراتی هستند که نمی‌توانند استقلال را در دیدار برابر تراکتور همراهی کنند.

البته کادر پزشکی استقلال به دنبال این است که بتواند محبی را به این دیدار برساند اما با توجه به شرایط آسیب دیدگی این بازیکن بعید است مقابل تراکتور به میدان برود.

تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه و از ساعت ۱۵ در مرحله یک شانزدهم جام حذفی میزبان تراکتور تبریز خواهد بود.

کد مطلب 5677043

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      6 3
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      تراکتور همون همیشگی .
      • تاجی IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
        5 3
        منتظرحذفی هستیم هرچندبازیکنانمون بی انگیزه شدن ولی حذفی منتظرباشیدازخجالتتون دربشیم
    • Reza.Trax IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      1 0
      پاسخ
      تراکتور با نتیجه ۲ بر ۱ میبره یاشاسین عشقیم تراختور

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