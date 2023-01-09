مصطفی رحماندوست دبیر جایزه مرغک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با صدور حکمی مصطفی رحماندوست را بهعنوان دبیر «جایزه مرغک» (جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان) منصوب کرد.
در این حکم به شایستگیها، سوابق و تجربههای ارزشمند مصطفی رحماندوست اشاره کرده و برگزاری این رویداد را فرصت ارزشمندی دانسته که علاوه بر ارزیابی دقیق و کارشناسی کتابهای حوزه کودک و نوجوان، امکان معرفی و حمایت از آثار فاخر و هویتبخش این حوزه را فراهم میسازد.
وی همچنین در این حکم اظهار امیدواری کرده تا با بهرهمندی از ظرفیتهای عظیم دانش و تجربه گرانسنگ نویسندگان، شاعران و ناشران کتاب و توجه به ارزشهای فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و ملاحظه سیاستها و جایگاه فرهنگی کانون، در مسیر اجرای برنامههای شورای سیاستگذاری این رویداد و جریانسازی و اعتلای آثار ادبی حوزهی کودک و نوجوان گامهای مؤثری برداشته شود.
«جایزه مرغک» توسط سوی کانون پرورش فکری و با هدف ایجاد بستر مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و معرفی کتابهای برگزیده حوزه کودک و نوجوان و حمایت از ناشران این حوزه برگزار میشود.
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