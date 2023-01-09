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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹

هفتمین فرمانده کل انتظامی امروز فعالیت خود را رسماً آغاز می‌کند

هفتمین فرمانده کل انتظامی امروز فعالیت خود را رسماً آغاز می‌کند

مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید فراجا امروز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید فراجا برگزار می‌شود و سردار احمدرضا رادان به عنوان فرمانده جدید فراجا معارفه می‌شود.

گفتنی است؛ دو روز پیش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی سردار سرتیپ احمدرضا رادان را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ احمدرضا رادان

با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.

توصیه اکید این‌جانب، جلب رضایت خداوند متعال و در امتداد آن، جلب رضایت مردم عزیز در حراست از امنیت و تأمین آسایش عمومی است. ارتقا توانایی‌های سازمان و صیانت از شأن کارکنان و پرورش پلیس تخصصی برای بخش‌های گوناگون امنیت توصیه مهم دیگر است.

از دستگاه‌های گوناگون کشوری انتظار می‌رود با سازمان انتظامی کشور، همکاری لازم را مبذول دارند.

کد مطلب 5677378

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