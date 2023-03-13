به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز همایش سراسری بازرسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور سردار احمدرضا رادان، رئیس پلیس کشور و سردار مهدی معصوم بیگی، رئیس بازرسی کل فراجا و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار و در این همایش به موضوعاتی از جمله ارتقا اشراف اطلاعاتی در حوزه‌های بازرسی، راه اندازی مرکز تربیت مدیران، اهتمام به تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در این حوزه، توجه به جوان گرایی در انتصابات فرماندهان و … پرداخته شد.

سردار احمدرضا رادان در این همایش ضمن عرض تبریک به مناسبت ماه شعبان گفت: امیدوار هستیم که با درک درست از این ماه عزیز و اطاعت از امر ولی زمان ورود عالمانه و مخلصانه‌ای به ماه مبارک رمضان داشته باشیم.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه ضمن عرض خسته نباشید و خداقوت به تمامی همکاران در سراسر کشور عنوان کرد: انصافاً همکاران انتظامی در انجام مأموریت‌های محوله و ذاتی یک سال پرفراز و نشیب (وقوع حوادث و اتفاقات پی در پی) را پشت سر گذاشتند و در انجام مطلوب مأموریت ورود به هنگام داشتند که این تلاش‌های بی وقفه و شبانه روزی جای قدردانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه بازرسی؛ ستاد شخصی فرمانده است، تصریح کرد: زمانی که این خصوصیت شامل حال یک سازمان می‌شود، قطعاً بایستی ویژگی‌های خاص را نیز در خود بارور کند که صداقت و راست‌گویی از جمله این ویژگی‌ها است.

رادان همچنین گفت: زمانی که یکایک کارکنان دارای ویژگی صداقت و راست‌گویی باشند قطعاً در تصمیم‌گیری درست فرمانده نیز تأثیر گذار خواهد بود و به دنبال آن نتایج مطلوب را بر روی افراد و سازمان شاهد خواهیم بود.

قاطعیت، چابک و شفاف بودن

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازرسی علاوه بر صداقت و راست‌گویی، بایستی در بین کارکنان از مقبولیت و محبوبیت برخوردار باشد؛ در واقع بازرسی باید در دل کارکنان رسوخ کند نه در جسم آن‌ها در غیر این صورت تلاش‌های شما عزیزان بی اثر خواهد بود.

فرمانده کل انتظامی کشور یکی دیگر از ویژگی‌های بازرسی را مأمن و پناهگاه بودن کارکنان دانست و گفت: بازرسی بایستی سنگ صبور و گوش شنوا کارکنان باشد و آن‌ها را در حل مشکلات یاری رساند و همراه آنها باشد.

رادان با تأکید بر اینکه بازرسی بایستی یک واحد نهادی باشد، تصریح کرد: قاطعیت، منعطف بودن، بهنگام، چابک و شفاف بودن و همچنین گذر از نظامات خشک اداری (در تعیین پیشنهادها نقش سازنده و تعیین کننده داشته باشد) از دیگر ویژگی‌های خاصی است که بازرسی باید مورد اهتمام ویژه قرار دهد.

اهتمام بر راه اندازی مرکز تربیت مدیران

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه کارکنان بازرسی باید با روحیه جهادی در انجام مأموریت‌ها پای کار باشند، گفت: بازرسی باید برای انجام مطلوب مأموریت‌ها درک درستی از آن داشته باشد که قطعاً شاهد نتایج مطلوب نیز خواهیم بود.

وی در ادامه این همایش به موضوع انتصابات فرماندهان اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد هنر و علم مدیریت در انتصابات است؛ نکته قابل توجه و مهم در انتصابات این است که هرگز رفاقت را فدای واقعیت‌ها نکنیم؛ ضمن اینکه در انتصابات فرماندهان بایستی به سمت جوان گرایی برویم به طوری که نشاط جوانی توأم با شور و شعور نیز بایستی در اولویت قرار بگیرد، چرا که جوان گرایی با این ویژگی‌های ذکر شده در کنار یکدیگر اثرگذار است.

رادان همچنین ادامه داد: راه اندازی مرکز تربیت مدیران نیز از دیگر مواردی است که بایستی مورد اهتمام ویژه و اولویت قرار بگیرد.

اشراف اطلاعاتی در حوزه‌های بازرسی

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین به ارتقا اشراف اطلاعاتی در حوزه‌های بازرسی اشاره و تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی توأم با تحلیل قطعاً در انجام مطلوب مأموریت‌ها و همچنین تصمیم گیری‌ها تأثیرگذار است، بنابراین اهتمام به ارتقا اشراف اطلاعاتی در حوزه‌های بازرسی یک امر ضروری است.

وی به حضور مستمر بازرسی در واحدها نیز تاکید کرد و گفت: اگر بازرسی‌ها هدفمند، درست و به هنگام نباشد قطعاً شاهد نتایج مطلوب نیز نخواهیم بود؛ بایستی بازرسی، پیشگیری را مقدم بر مقابله قرار دهد در واقع با اشراف اطلاعاتی باید تخلفات را جلوتر از زمان پیش بینی کند که به این مهم صیانت و پیشگیری پیش دستانه نیز گفته می‌شود.

ارتقا آمادگی عملیاتی جامعه بازرسی

رادان تاکید کرد: باید اطلس حوادث، اتفاق‌ها و موضوعات اساسی قبل از پایان سال تهیه و برای سال آینده یک بررسی درست انجام شود که این اطلس چقدر در کاهش تخلفات تأثیرگذار بوده است.

بنابراین گزارش، ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ در حوزه مأموریت بازرسی، تبیین برنامه‌ها در سال ۱۴۰۲، فرامین، تدابیر و اولویت‌های مأموریتی، ارتقا آمادگی عملیاتی جامعه بازرسی برای مناسبت‌های پایان سال (چهارشنبه آخر سال، ماه مبارک رمضان) از جمله اهداف برگزاری همایش سراسری بازرسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

در این همایش از طرح سطح بندی و نشان بازرسان انتظامی کشور نیز توسط فرمانده کل انتظامی کشور رونمایی شد. (سطح بندی بازرسان انتظامی کشور از جمله طرح‌های ابتکاری بازرسی کل فراجا است که انگیزه بازرسان را با ارتقا به سطوح عالی در راستای تعالی بخشی و صیانت از سازمان و کارکنان دو چندان می‌کند).

در این همایش، ضمن رونمایی از طرح سطح بندی بازرسان فراجا و نشان‌های شش گانه بازرسان منتخب، سه نفر از کارکنان جامعه بازرسی به نمایندگی از سایر بازرسان منتخب و مفتخر به دریافت نشان بازرسی شدند.

نشان‌های شش گانه بازرسی که به بازرسان منتخب ِفعال در انتظامی استان‌های سراسر کشور اهدا خواهد شد شامل سربازرس، بازرس ویژه، بازرس رتبه یک، بازرس رتبه ۲، بازرس یار رتبه ۱، بازرس یار رتبه ۲ است.

این طرح برای اولین بار توسط بازرسی کل فراجا در سطح نیروهای مسلح تهیه و اجرا شده است که در راستای تخصصی شدن بازرسی و تحکیم و اتقان بخشیدن به امر نظارت و بازرسی مؤثر خواهد بود.