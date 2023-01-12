حسین فرزامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط بحرانی این روزهای استقلال گفت: آبی پوشان تهرانی روزهای پرحاشیه ای را می‌گذرانند. اینکه گفته می‌شود برخی بازیکنان استقلال کم کاری می‌کنند جای فکر دارد و باید دید که چه اتفاقی افتاده که تعدادی از علاقه مندان به استقلال به این موضوع رسیده اند.

وی افزود: استقلال بد بازی می‌کند و نتیجه اش را هم گرفته است. باخت برای سرخابی‌ها ورود به حاشیه است و این دو تیم سالهاست با این اتفاقات زندگی می‌کنند. هواداران و پیشکسوتان استقلال انتظار عملکرد بهتری از آبی پوشان دارند. اما اشتباهات ساپینتو از ابتدای فصل تا به الان و شکست برابر تراکتور با یک بازی بسیار ضعیف این تیم را به حاشیه برده است.

فرزامی در مورد حمایت هیئت مدیره از ساپینتو تأکید کرد: بارها این اتفاق افتاده که مدیران باشگاه از مربی حمایت کردند اما چند روز بعد این حمایت به خاطر فشار هواداران تغییر پیدا کرده است. حمایت بدون تضمین نمی‌تواند باعث ماندگار شدن مربی در فوتبال شود. اگر ساپینتو جام حذفی را هم از دست بدهد، این اتفاق رخ می‌دهد و او جایش را به مربی دیگر بدهد و اگر برنده شود، آرامش موقت برقرار می‌شود تا ببینیم این تیم در آینده چه نتایجی را کسب می‌کند.

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری وجود دارد استقلال از این حواشی بیرون بیاید؟ گفت: متأسفانه آن طور که ما شنیدیم دو دستگی در تیم به وجود آمده است عده‌ای مخالف و عده‌ای دیگر موافق ساپینتو هستند. البته در ضعف کادر فنی شکی نیست اما اشتباهات ساپینتو از ابتدای فصل تیم را متضرر کرده است. عجیب است که او هنوز نتوانسته به یک ترکیب اصلی دست پیداکرده و یا بازیکنانش را به خوبی بشناسد. این معضل باعث شده تا تغییرات زیاد ناهماهنگی به وجود آورده و هر بازی شاهد تغییراتی در استقلال باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا موافق برکناری ساپینتو هستید یا خیر؟ گفت: باید ببینیم به ساپینتو چه داده ایم که به دنبال خروجی خوب از او هستیم. آیا تمامی امکانات را در اختیار او گذاشته ایم؟ در مسائل مالی مشکلی وجود نداشته؟ یا اگر او را برکنار کنیم باز هم شاهد یک شکایت دیگر و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات استقلال خواهیم بود. آیا با رفتن ساپینتو قرار است چه کسی جایگزین او شود. اینها مسائلی است که باید هیئت مدیره و مدیرعامل پاسخگوی آن باشند. بنابراین آنها باید تصمیم منطقی بگیرند تا استقلال بیشتر از اینها وارد حاشیه نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازی روز پنج شنبه استقلال برابر تراکتور یک دیدار کاملاً حساس برای کادر فنی و مدیران استقلال است. باید امیدوار باشیم که آبی‌های تهرانی بتوانند این دیدار را با موفقیت به پایان برسانند. در غیر این صورت اتفاقات زیادی به طور حتم در استقلال رخ خواهد داد و هر آن امکان دارد نیمکت استقلال دچار جابجایی کادر فنی شود.