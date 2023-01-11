نکات کلیدی کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار، در دو نوبت و فقط برای دروس اختصاصی و به صورت کاملاً مجزا برگزار می‌شود.

نوبت اول در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ و نوبت دوم در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد که برای هر دو آزمون ورودی، فقط یک پذیرش برای ورودی مهرماه ۱۴۰۲ در دوره‌های روزانه، نوبت دوم «شبانه»، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد که نتیجه هر نوبت آزمون حداکثر ۲ سال اعتبار دارد.

آیا امکان شرکت داوطلب در دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ وجود دارد؟

هر داوطلب مختار به شرکت در یک نوبت و یا در دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (دی ماه و تیر ماه) است و در صورتی که گروه آزمایشی داوطلب در هر دو نوبت یکی باشد سازمان سنجش آموزش کشور، آزمونی را که داوطلب در آن نمره بالاتری کسب کرده لحاظ می‌کند اما اگر داوطلب در دو گروه آزمایشی متفاوت آزمون داده باشد نمره کل نهایی مربوط به گروه آزمایشی که داوطلب قصد انتخاب رشته دارد ملاک عمل قرار می‌گیرد (نمره کل نهایی داوطلب، متشکل از نمره کسب شده در آزمون با اعمال سوابق تحصیلی است)

نمره کل نهایی داوطلب چگونه محاسبه می‌شود؟

برای هر داوطلب یک نمره‌کل سابقه تحصیلی و یک نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ساخته می‌شود (اگر داوطلب در هر دو نوبت آزمون اختصاصی شرکت کرده باشد دو نمره کل آزمون اختصاصی دارد).

نمره کل سابقه تحصیلی، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس (اعم از دروس عمومی و تخصصی) سابقه تحصیلی است که این نمره‌کل توسط وزارت آموزش و پرورش محاسبه شده و برای ساخت نمره کل نهایی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد شد.

نمره کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز شده آزمون اختصاصی (کنکور) است. در واقع ضریب هر یک از دروس آزمون اختصاصی، وزن آن درس است. پس از محاسبه این دو نمره‌کل (نمره کل سابقه تحصیلی و نمره کل آزمون اختصاصی) از ترکیب آنها نمره کل نهایی داوطلب محاسبه می‌شود.

نحوه اعمال ضرایب دروس تخصصی و عمومی به شکل است؟

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوزادهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است. میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ ،۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی ۱۰ درصد (درمجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوزادهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

نحوه محاسبه سوابق تحصیلی دانش آموزان نظام قدیم و یا فارغ التحصیلان هنرستانی به چه صورت است؟

طبق ابلاغیه شماره /۱۴۰۱/۱۲۳۵۲ دش مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع‌رسانی عمومی شده است، همه داوطلبان باید دارای سوابق تحصیلی کامل دروس عمومی و تخصصی مربوط به گروه آزمایشی درخواستی باشند.

بر این اساس داوطلبانی که فارغ‌التحصیل هنرستان یا نظام قدیم بوده یا داوطلبانی که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی غیرمرتبط با نوع دیپلم خود هستند یا داوطلبان فارغ التحصیل نظام سالی / ترمی واحدی که سال اخذ دیپلم آنها قبل از ۱۳۸۴ و یا سال اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی آنها قبل از ۱۳۹۱ بوده است و در همه یا تعدادی از دروس، سابقه تحصیلی ندارند، باید نسبت به تولید نمرات سوابق تحصیلی از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

به عبارت دیگر همه داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در تمام نظام‌های آموزش و پرورش و طلاب) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

در صورتی که داوطلبی در امتحانات نهایی که وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پیش‌بینی می‌کند، شرکت نکرده و اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و تخصصی نکند، نمره آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (۰) لحاظ می‌شود. برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل جایگزینی با نمره‌کل آزمون اختصاصی نیست.

دروس عمومی درآزمون سراسری ۱۴۰۲ چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آزمون سراسری ۱۴۰۲ فقط برای دروس تخصصی هر یک از گروه‌های آزمایشی برگزار می‌شود. اما دروس عمومی در سابقه تحصیلی داوطلبان وجود داشته و در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود لذا همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کارودانش، تمامی نظام‌های آموزش و پرورش و طلاب حوزه علمیه) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت عدم وجود، باید برای ایجاد آن از طریق آموزش و پرورش اقدام کنند.

بدیهی است در صورت عدم وجود نمره سوابق تحصیلی برای هریک از دروس عمومی نمره آن درس، صفر لحاظ می‌شود.

اگر داوطلب در آزمون سراسری دی ماه در گروه علوم تجربی شرکت کند آیا در تیرماه نیز باید در همان گروه آزمایشی شرکت کند یا امکان تغییر وجود دارد؟

داوطلبان می‌توانند در یکی از سه گروه اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) مختلف در دو نوبت آزمون (دی ماه و تیرماه) شرکت کنند ولی در صورت تغییر گروه آزمایشی در نوبت دوم آزمون، باید گروه مورد نظر را برای پذیرش در دانشگاه (در مرحله انتخاب رشته) انتخاب کنند و امکان انتخاب رشته از هر دو گروه اصلی میسر نیست.

البته باید توجه داشته باشند که سوابق تحصیلی کامل مربوط به گروه آزمایشی مورد نظر را نیز باید دارا باشند و درصورتی که در یک یا چند درس، سابقه تحصیلی لازم برای گروه آزمایشی درخواستی را نداشته باشند نمرات آن دروس صفر لحاظ می‌شود.