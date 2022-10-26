آغاز ماراتن کنکور۱۴۰۲ از هفته آینده/ سهم دروس عمومی از سوابق

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه؛ در تیرماه سال ۱۴۰۱ پس از ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور، جدیدترین تغییرات برای کنکور ۱۴۰۲ کلید خورد. چهار تغییر مهم در کنکور ۱۴۰۲ «حذف دروس عمومی»، «تاثیر قطعی سوابق تحصیلی»، «حذف زیرگروه ها» و «برگزاری دو بار در سال» است که امسال برای اولین بار اجرا می‌شود.

تغییرات در کنکور سراسری، همواره موافقان و مخالفانی داشته است و کنکور ۱۴۰۲ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در حالی که برخی از گروه‌های دانش آموزی و صاحبنظران حوزه آموزش معتقد بودند که هنوز امکان تهیه کامل سوابق تحصیلی برای تمامی داوطلبان کنکور وجود ندارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی «ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰» را ابلاغ کرد.

این ماده واحده که به نوعی تعیین تکلیف کنکور سراسری برای چهار سال آینده بود وضعیت سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور و اجرای آن را از کنکور سال ۱۴۰۲ تعیین کرد.

بر اساس بندهایی از این ماده واحده؛ «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.»

همچنین در بند دیگر این ماده واحده وزارت آموزش و پرورش موظف شد «نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی دانش آموزان اقدام کند به گونه‌ای که برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ و به بعد همه فارغ‌التحصیلان دارای سوابق تحصیلی باشند.»

همین بندها موجب شد برخی از داوطلبان کنکور نسبت به این موضوع اعتراض کنند و خواهان لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شوند. این داوطلبان تاکید داشتند که اعمال ۶۰ درصد سوابق تحصیلی و حذف سوالات ۴ درس عمومی از عدالت آموزشی به دور است و آموزش و پرورش هنوز زیرساخت لازم برای برگزاری امتحانات نهایی را ندارد.

داوطلبان کنکور همچنین معتقدند مصوبه جدید کنکوری می‌تواند منجر به تقویت مافیای کنکور شود و طبقات متوسط و ضعیف جامعه آسیب خواهند دید و درنهایت خروجی مصوبه به نفع دهک‌های بالاتر است.

با وجود این اعتراض‌ها، موافقان این تغییر از جمله دکتر رجبعلی برزویی معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید که تحول کنکور در سه نکته اساسی خلاصه می‌شود. یک اینکه دروس عمومی از کنکور به سوابق تحصیلی منتقل می‌شود تا فرد بتواند دروس عمومی را به صورت تشریحی و عمیق بخواند و به دنبال تست زدن این دروس نرود. دوم اینکه سالی دو بار کنکور را برگزار می‌کنیم برای اینکه بتوانیم استرس‌ها را کاهش دهیم. سوم اینکه در یک فرآیندی از سال ۱۴۰۲ اثر معدل را قطعی می‌کنیم. این موضوع موجب می‌شود هر کسی که معدل خوب دارد از آن استفاده می‌کند.

وی درباره تعیین وضعیت پشت کنکوری‌ها می‌افزاید: همه افراد چه آنهایی که سوابق تحصیلی دارند و چه آنهایی که سوابق تحصیلی ندارند می‌توانند از این مصوبه استفاده کنند. آموزش و پرورش مکلف شده است هر ساله زمان‌هایی را تعیین کند هر کسی بتواند ترمیم معدل انجام دهد. این مصوبه مسیر را تسهیل می‌کند، استرس‌ها را کم می‌کند و عدالت آموزشی را برقرار می‌کند تا همه شانس‌های بهتری داشته باشند.

اما با وجود گستره نظرات مخالفان و موافقان تغییرات کنکور سراسری، سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان مجری برگزاری آزمون، تقویم زمانی برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

تقویم زمانی ثبت نام و برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۲

بر این اساس پذیرش کنکور ۱۴۰۲ در مهرماه ۱۴۰۲ صورت می‌گیرد. دو نوبت برگزاری آزمون یکی در سال ۱۴۰۱ خواهد بود و دیگری در سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۲ در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. ثبت نام برای این نوبت از آزمون در روزهای ۸ تا ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌گیرد.

در نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ یعنی صبح روز ۲۹ دی ماه آزمون گروه علوم تجربی و در بعدازظهر آن آزمون گروه زبان‌های خارجی و در صبح روز ۳۰ دی ماه آزمون گروه علوم انسانی و گروه علوم ریاضی و در بعدازظهر آن آزمون گروه هنر برگزار خواهد شد.

نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۲ در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و ثبت نام برای این نوبت از آزمون در روزهای ۱۵ تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ انجام می‌شود.

در نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲، صبح روز ۱۴ تیر ماه آزمون گروه‌های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی و در بعدازظهر آن آزمون گروه هنر و در صبح روز ۱۵ تیرماه آزمون گروه علوم تجربی و در بعدازظهر آن آزمون گروه زبان‌های خارجی برگزار خواهد شد.

اما کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ یک تغییر مهم دیگر هم در پیش رو دارد و آن افزایش سهم سوابق تحصیلی و تأثیر آن به صورت قطعی در کنکور است.

این موضوع پیش از این از سوی دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تشریح شده بود. وی گفته بود: در کنکور سال ۱۴۰۲ قید کرده ایم که نمره کنکور داوطلبان تحت تأثیر سوابق تحصیلی بالا یا پایین می‌رود. یعنی اگر سوابق تحصیلی خوب باشد با نمره کنکور تجمیع می‌شود و اثر قطعی دارد و بالا می‌رود اما اگر سوابق تحصیلی خوب نباشد، نمره کل پایین می‌آید. هر دو جنبه اش وجود دارد.

وی اضافه کرده بود: سوابق تحصیلی و نمره آزمون، نمره کل کنکور را می‌سازد این نمره کل می‌تواند با تأثیر بالا شانس قبولی داوطلب را بیشتر کند و با تأثیر پایین، شانس قبولی را کمتر کند. داوطلبان باید توجه داشته باشند هم به سوابق تحصیلی و هم به نمره آزمون باید توجه کنند.

با این حال این تغییرات در زمان ثبت نام برای داوطلبان بیشتر تشریح می‌شود و داوطلبان می‌توانند از ۸ تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام از تمامی جزئیات آن مطلع شوند.

تمامی داوطلبان توجه داشته باشند که یک پذیرش بیشتر وجود ندارد

دکتر حسن مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای تغییرات کنکور سراسری گفت: امسال در دی ماه مرحله اول کنکور سال ۱۴۰۲ را اجرا می‌کنیم. تمامی داوطلبان توجه داشته باشند که یک پذیرش بیشتر وجود ندارد و داوطلبان در صورت قبولی در کنکور، در مهرماه ۱۴۰۲ پذیرش می‌شوند.

وی افزود: دو کنکوری که برگزار می‌شود در واقع کنکور دی ماه و کنکور تیرماه برای یک پذیرش است، این طور نیست که داوطلبی که در مرحله دی ماه شرکت می‌کند بتواند پس از قبولی در بهمن ماه سرکلاس برود.

مروتی خاطرنشان کرد: در نتیجه این دو کنکور دو مرحله از یک کنکور محسوب نمی‌شود بلکه هر کدام کنکورهای جداگانه هستند که نمره آنها استخراج می‌شود و بعد در مردادماه سال ۱۴۰۲ با سوابق تحصیلی در کنار هم قرار می‌گیرد و به نمره و رتبه فرد تبدیل می‌شود و هر کنکوری که نمره اش بالاتر باشد برای داوطلب ملاک قرار می‌گیرد و به عنوان رتبه و تراز فرد تعیین می‌شود و پس از آن داوطلب انتخاب رشته می‌کند و در مهرماه ۱۴۰۲ وارد دانشگاه می‌شود.

سهم ۲۶ درصدی دروس عمومی از سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور درباره دروس عمومی و تغییر مهم آن در کنکور ۱۴۰۲ گفت: دروس عمومی امسال در قالب ۴۰ درصد سوابق تحصیلی قرار گرفته است. دروس عمومی ۲۶ درصد از ۴۰ درصد سوابق تحصیلی را به خود اختصاص می‌دهد و فقط نمرات سال دوازدهم محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر نمرات دروس عمومی در سوابق تحصیلی مؤثر است و میزان تأثیر آن هم ۲۶ درصد از ۴۰ درصد سوابق تحصیلی است.

دروس عمومی امسال در قالب ۴۰ درصد سوابق تحصیلی قرار گرفته است. دروس عمومی ۲۶ درصد از ۴۰ درصد سوابق تحصیلی را به خود اختصاص می‌دهد و فقط نمرات سال دوازدهم محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر نمرات دروس عمومی در سوابق تحصیلی مؤثر است و میزان تأثیر آن هم ۲۶ درصد از ۴۰ درصد سوابق تحصیلی است وی اضافه کرد: آموزش و پرورش قول داده است که در نوبت‌های مختلف ترمیم نمره صورت گیرد. در واقع اگر داوطلبی نمرات این دروس اش کم است می‌تواند در آزمون‌های ترمیم شرکت کند و این نمرات را بالاتر ببرد.

سهم ۱۴ درصدی دروس اختصاصی از سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲

مروتی گفت: ضمن اینکه ۱۴ درصد از سهم ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی مربوط به دروس اختصاصی است. ۶۰ درصد مابقی نمره هم به دروس اختصاصی کنکور اختصاص دارد. به طور نمونه نمره ریاضی سال دوازهم به میزان ۱۴ درصد از سوابق تحصیلی تأثیر دارد و هم دروس اختصاصی ریاضی سر جلسه کنکور ۶۰ درصد تأثیر دارد.

وی درباره تأثیر حذف زیرگروه‌ها را دروس کنکور و ضرایب آن گفت: زیرگروه‌ها به طور کامل حذف شدند. دلیل آن این بود که در گذشته این زیرگروه‌ها فقط در برخی از دروس در برخی از رشته‌ها تأثیر داشت. به طور مثال درس زمین شناسی در زیر گروه رشته داروسازی مؤثر بود اما اکنون درس زمین شناسی در گروه علوم تجربی به یک میزان مؤثر است.

تمام آنهایی که می‌توانند تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ دیپلم خود را بگیرند می‌توانند در کنکور شرکت کنند

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: ثبت نام برای کنکور دی ماه از ۸ آبان آغاز می‌شود و فرصت ثبت نام تا ۱۵ آبان ماه ادامه دارد. ضوابط کلی شبیه سال گذشته است و تمام آنهایی که می‌توانند تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ دیپلم خود را بگیرند می‌توانند در این کنکور شرکت کنند.

وی گفت: ملاک سازمان سنجش آموزش کشور این است که در مردادماه سال آینده که قرار است محاسبات نمره انجام شود، سوابق تحصیلی داوطلبان تکمیل شده باشد. چنانچه داوطلبی تا مردادماه نمره درسی را نداشته باشد نمره آن درس صفر محسوب می‌شود. اگر داوطلبی سابقه هر درسی را نداشته باشد نمره آن صفر منظور می‌شود.

مروتی خاطرنشان کرد: به زودی دفترچه راهنمای ثبت نام به صورت تفضیلی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد تا با ضوابط آشنا شوند.

در همین زمینه شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبانی که در دوره‌های مختلف متوسطه از جمله دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی تحصیل می‌کنند جزئیات ضرایب دروس را منتشر کرد.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است. میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است نکات اجرایی و فنی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شد:

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است.

میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی (به جز سهم دروس تخصصی سوابق تحصیلی برای گروه‌های هنر و زبان)

سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی سال عمومی تخصصی جمع ۱۴۰۲ ۲۶ ۱۴ ۴۰ ۱۴۰۳ ۲۸ ۲۲ ۵۰ ۱۴۰۴ و بعد از آن ۳۰ ۳۰ ۶۰

ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.

وضعیت سهم نمره سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند

در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می‌شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی مطابق جدول به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش تمامی نظام‌های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و درصورت عدم وجود، باید برای تولید آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی ساخته می‌شود.

عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود) به تفکیک گروه‌های آزمایشی

گروه علوم ریاضی و فنی نام درس ضریب ریاضی ۱۲ فیزیک ۹ شیمی ۷ گروه علوم تجربی زمین شناسی ۱ ریاضی ۷ زیست شناسی ۱۲ فیزیک ۷ شیمی ۹ گروه علوم انسانی ریاضی ۶ اقتصاد ۲ زبان وادبیات فارسی (تخصصی) ۸ زبان عربی (تخصصی) ۵ تاریخ و جغرافیا ۵ علوم اجتماعی ۵ فلسفه و منطق ۵ روانشناسی ۲ گروه هنر درک عمومی هنر ۱۲ درک عمومی ریاضی - فیزیک ۵ خلاقیت تصویری و تجسمی ۳ گروه زبان‌های خارجی زبان تخصصی ۱

در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در گروه آزمایشی که شرکت کرده (با توجه به ضرایب) ساخته می‌شود.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته می‌شود.

تبصره: در هر یک از نوبت‌های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می‌کنند باید انتخاب کنند که صرفاً به دفترچه سوالات تخصصی از «منابع دیپلم علوم انسانی» یا «منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی» پاسخ می‌دهند.

در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (مجموعه ۱) یکبار در سال برگزار می‌شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال برگزار می‌شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه‌های ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد.

فقط داوطلبانی می‌توانند رشته‌های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته‌های گروه هنر به جز موارد مندرج در جدول ذیل آزمون عملی ندارد.

فهرست رشته‌های گروه هنر که آزمون عملی دارد:

مجموعه عنوان رشته مجموعه ۲ نقاشی. ارتباط تصویری. طراحی پارچه. طراحی لباس. آموزش هنر. گرافیک مجموعه ۳ طراحی صنعتی مجموعه ۴ ادبیات نمایشی مجموعه ۵ مجسمه سازی مجموعه ۶ نوازندگی موسیقی ایرانی مجموعه ۷ نوازندگی موسیقی جهانی مجموعه ۸ کتابت نگارگری مجموعه ۹ آهنگسازی مجموعه ۱۰ بازیگری مجموعه ۱۱ طراحی صحنه مجموعه ۱۲ نمایش عروسکی مجموعه ۱۳ عکاسی مجموعه ۱۴ سینما

در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، آزمون اختصاصی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می‌شود و داوطلب در زمان ثبت نام باید یکی از آنها را برای پاسخگویی انتخاب کند. داوطلبانی می‌توانند رشته محل‌های مربوط به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفاً در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند و اجازه انتخاب کدرشته محل‌های به جز نوع زبان خارجی که انتخاب کرده اند را ندارند.

تبصره: برای انتخاب رشته محل‌های مربوط به سایر زبان‌های خارجی (به جز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است.

در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب شرکت کرده، اطلاع رسانی می‌شود.

پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور یک بار در سال انجام می‌شود. اگر داوطلب در نوبت‌های مختلف آزمون در گروه‌های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی شرکت کرده است فقط برای پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی به علاوه گروه‌های شناور هنر و زبان‌های خارجی (در صورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه‌ها) می‌تواند اقدام کند و باید قبل از پذیرش گروه آزمایشی خود را اعلام کند.

برای پذیرش در سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته می‌شود.

ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر اساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

در کارنامه نهایی برای پذیرش همان سال، نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خرداد ماه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی اطلاع رسانی می‌شود.