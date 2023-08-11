نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد/ اعلام سه نمره به داوطلبان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس با بیان اینکه نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دو مرحله اعلام می‌شود، گفت: مرحله اول شامل کارنامه داوطلبان شرکت کننده در نوبت دوم آزمون سراسری (تیر ماه) حاوی نمرات خام دروس گروه‌های آزمایشی که شرکت نموده، بیشترین نمره‌کل آزمون اختصاصی (کنکور) مربوط به نوبت اول و دوم (ملاک عمل در نمره‌کل نهایی) و نمره کل سابقه تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش است که با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری، قابل مشاهده است.

وی افزود: کارنامه نهایی برای انتخاب رشته حاوی نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز به انتخاب رشته، هفته آینده در سامانه جامع آزمون سراسری منتشر خواهد شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نمرات خام شرکت‌کنندگان نوبت اول در اسفند ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد و مجدداً در سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org قابل مشاهده است.

پورعباس گفت: برای داوطلبانی که فقط در نوبت اول در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده‌اند، نمره‌کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی آنان در کارنامه نوبت اول درج و از طریق سامانه فوق قابل ملاحظه است.

وی با بیان اینکه اطلاعیه تکمیلی در خصوص زمان انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته و همچنین زمان انتخاب رشته داوطلبان، هم زمان با انتشار کارنامه نهایی در هفته آینده منتشر خواهد شد، ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در صورت یکسان بودن گروه آزمایشی نوبت‌های اول و دوم داوطلبانی که در هر دو نوبت آزمون اختصاصی (کنکور) شرکت کرده‌اند، بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نمره‌کل نهایی لحاظ می‌شود. لذا بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، در کارنامه مربوط به نوبت دوم درج شده است.

پورعباس از داوطلبان خواست به منظور کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

به گزارش مهر، به دنبال برگزاری دو نوبت کنکور ۱۴۰۲ در دی ماه ۱۴۰۱ و تیرماه ۱۴۰۲، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده بود که نتایج در دو مرحله اعلام می‌شود. داوطلبان می‌توانند از هم اکنون با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نتایج اولیه را مشاهده کنند.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو نوبت دی ماه ۱۴۰۱ و تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این آزمون برای نخستین بار سوابق تحصیلی داوطلبان که توسط وزارت آموزش و پرورش بر اساس نتایج امتحانات هماهنگ و کشوری با تأثیر قطعی ۴۰ درصدی برای سه گروه اصلی آزمایشی شامل علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و تأثیر قطعی ۲۶ درصدی برای گروه‌های زبان‌های خارجی و هنر اعمال خواهد شد.