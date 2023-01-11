راه های اصلی و شریانی خراسان جنوبی باز است

محمدعلی آخوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به واسطه برف و یخ زدگی در برخی از جاده‌های خراسان رضوی شب گذشته برخی از مسیرهای خراسان جنوبی به سمت مشهد بسته بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: ولی در حال حاضر این مسیرها باز است و مشکل خاصی وجود ندارد.

آخوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر همه مسیرهای اصلی و شریانی خراسان جنوبی باز است و مسدودی نداریم، گفت: تنها در برخی از جاده‌های روستایی به ویژه در شهرهای زیرکوه و درمیان به واسطه برف و یخ زدگی تردد با مشکل رو به رو است.

وی ادامه‌داد: برف‌روبی از این جاده‌های روستایی تا ظهر امروز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: علی رغم هشدارهایی که داده بودیم ولی برخی از شهروندان شب گذشته عازم سفر شده بودند.

آخوندی بیان کرد: این شهروندان در بارش برف و باران دچار مشکل شدند که هزار و ۵۰۰ نفر از این در راه ماندگان در حسینیه‌ها و مراکز بین راهی اسکان داده شدند.

وی یادآور شد: بیشتر این مسافران در مسیر بیرجند به قاین و یا در مسیر گناباد به قاین بودند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: همچنان از شهروندان عزیز درخواست می‌کنیم که از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و در صورت نیاز تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.