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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷

معامله فیدلیتی در بورس؛ ۲۷۱ میلیون تومان ارزان تر از بازار آزاد

معامله فیدلیتی در بورس؛ ۲۷۱ میلیون تومان ارزان تر از بازار آزاد

امروز ۷۵۰ دستگاه فیدلیتی در بورس کالا معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۷۵۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره مشکی رنگ در بورس کالا معامله شد، قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان بوده و قیمت معامله شده یک میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان بود.

عرضه این خودرو ۷۵۰ دستگاه و تقاضا ۳۹۱۹ بود تاریخ تحویل این خودرو ۱۴ اسفند سال جاری است. قیمت بازار آزاد این خودرو در معاملات روز ۲۰ دی، یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان است و این خودرو در بورس ۲۷۱ میلیون تومان ارزان‌تر از بازار آزاد معامله شد. اختلاف این عدد به میزان ۲۷۱ میلیارد تومان است.

‌البته خودرو هزینه‌های جانبی نیز دارد که قابل توجه نیست.

کد مطلب 5679474

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    نظرات

    • علیرضا IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      27 0
      پاسخ
      سلام اخباری که برای خرید خودرو از بورس کالا می زنید، عمدتا اشتباه است که باعث می شود مخاطب را به اشتباه بیندازید. مثل همین خبر که فیدلیتی با قیمت یک میلیارد و 264 میلیون بسته شد ولی 9 درصد مالیات و 17 میلیون هزینه شماره گذاری به این مبلغ اضافه می شود که جمعا حدود 1 میلیارد و 395 میلیون تومان می شود.
      • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        9 1
        دقیقا همینطوره ضمن اینکه حدود 40 خواب پول داره
      • شهریار IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
        0 0
        این ماشین هم ۵۰۰ میلیون بالاتر مردم قیمت زدن. چرا فحشش به دیگران میدین؟ مردم دلال قیمت بالا زدن و باز هم گفتن فلانی لعنت کنن. چرا تویی که قیمت بالا میزنی لعنت نکنن؟؟ مردم دلال باعث شدن قیمت ماشین چرت و پرت بشه
    • قاسم IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      40 1
      پاسخ
      با سلام قیمت تمام شده فیدیلیتی با هزینه های جانبی یک میلیاردوچهارصدوده میلیون تومان تمام شده
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      19 1
      پاسخ
      البته نکته مهم اینجاست که ایا این خودروها با ۲۷۱میلیون تومان ارزانتر به دست مصرف کننده رسیده یا بدست دلال؟ اگر به دست دلال افتاده قطعا مصرف کننده باز هم با قیمتی بالاتر از بازار ازاد امروز باید بخرد با این تفاصیل که عرضه در نمایندگی و بورس تفاوتی نحواهد داشت
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      16 1
      پاسخ
      خواب پول را هم حساب کنید!!!
    • شجاعی IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      30 0
      پاسخ
      خداوند هدایتتان کند .لطفاً بگویید فیدیلیتی به مبلغ 500 میلیون تومان گرانتر از قیمت کارخانه فروش رفته یعنی گران فروشی قانونی. یعنی عدم توان خرید مردم عادی
      • مریم IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        10 0
        احسنت دقیقا خدالعناشون کنه همین میزان تقاضا درسلیت شرکت می فروختن عملا رانت دلال بازی به وجود اوردن هیج کس م نیست به داد مردم برسه رانت قانونی
    • گودرز IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      22 0
      پاسخ
      سلام یک ملیارد وچهارصدوده ملیون میشه با مالیات وشماره گذاری یک ماه ونیم هم پولت می‌خوابه پس کدوم ۲۷۰ملیون سود بورس فقط کلاه بزرگی هست که سر ملت بیچاره میزارن مگه حراجیه ۴سال پیش میرفتی با۶۵۰تومن لکسوسnx200 رو از نمایشگاه میگرفتی با کلی احترام.
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      23 0
      پاسخ
      خودمون ظلم خودمون میکنیم وخ
    • عبدالله IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      25 0
      پاسخ
      بقیه ماشین ها،چی؟ فولاد وغیره هم بگید!! بورس کالا، محل چپاول ثروت مردم به نفع اصحاب قدرت و ثروت وکاسبان تحریم می باشد
    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      28 1
      پاسخ
      ۱۵۰ میلیون تومن هزینه های جانبی قابل توجه نیست ؟!!
    • US ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      27 3
      پاسخ
      باور نگنید این آشغال چینی مشتری نداره اینا دستشون توی جیب هم هست ۴۰۰۰ شاهین هیچ خریدار ندارد برای فیدلبتی دارن بازار گرمی میکنن کدام کم عقلی ۲/۵ میلیارد مبده ماشین آشغال چینی بخره بورس باز وخودرو باز چینی همشون دستشون توی بک کاسه هست فروشنده حودشان خریدار هم خودشان هستند مردم ایقدر ساده نباشی
      • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        27 2
        ساده یعنی .خیلی نادان بابا نخرید دلال هستش که این ماشینها را میخرد این همه بدبختی سر مردم می اورید که اشغالهای خودتان وچینی با قیمت گزاف بفروش برسانید .چرا ازاد نمی کنید واردات هرکس بخواهد ماشین خوبی وارد کند مگر چقدر عرض خارج میشود به اندازه یک قلم دزدی اقایان ارز خارج نمیشود .مردمو اذیت نکنید
    • ناصر IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      19 0
      پاسخ
      دروغ،تنها دلیل گرانی خودرو همین بورس و قرعه کشی، جالب فولاد مبارکه اصفهان هم داره از کانال قرعه کشی نیرو میگیره،تا راحت بتوانند آشناها و اطرافیان خودشان را بزارن سرکار و بقیه را میگن در قرعه کشی برنده نشدید،منبع واحد حراست و انتظامات فولاد
      • یوسف IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        6 0
        اینها به نفع خودشون همه کارمیکنند بورس که اینقدر خوبه پس چرا ۳ سال پیش من سهم خریدم ۳۰۰ میلیون پول گذاشتم الان بعد ۳ سال ۷۵ درصد ضرر هستم این دولت مردان دستشون توجیب ملت بدبخت ،واقعا ظلم وظالم تا کی موندگاره
    • حمید IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      16 0
      پاسخ
      دوست عزیز ادرس غلط نده ۱۳ درصد اضافه کن ۲ ماه پول دست خودرو ساز
    • حسن سعیدی IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      21 1
      پاسخ
      حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه های جانبی و مالیات و عوارض رو میگید چیز قابل توجهی نیست بدبختی مملکت همین کارشناس نماها هستند که حرف مفت میزنند
    • سلام ودرودخدابه شهدا IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      10 0
      پاسخ
      وقتی قیمت تمام شده همین خودرو۷۷۲میلیونی میبرندبورس کشف قیمت منظورشان بازاری آزادی1/200میفروشندوقتی کسی نیست جلوی اینهارابگیری همینی مصرف کننده نمی خری فقط دلال که قیمت کارخانه وبازارآزادیکی بشود
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      27 1
      پاسخ
      چرا به قیمت کارخانه عرضه نمیشه. آخه این چه ظلمیه
    • ارش IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      14 0
      پاسخ
      دیگه این اوج خبر سازی بود ماشین 850میلیون 1400 فروخته شد
    • الهام IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      9 0
      پاسخ
      تیتر الکی نزنید فیمت تمام شده یکو چارصده تو بازار یک و چارصد پنجاه
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      19 0
      پاسخ
      خدالعنتتون کنه
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      20 1
      پاسخ
      باز دولت برای پولدارها یک کسب و کار نون و آبدار درست کرد و مستکبر مستکبرتر و بینوا بینواتر بشه .حالا منتظر بازی بعدی که خودرو وارداتی وارد بورس بشه بمونیم .من که توی ۴۷ سال سنم یک میلیاردو سیصد را یک جا ندیدم چجوری میتونم برم خودرو بخرم تا ۲۵۰میلیون سود کنم.پس واسه پولداراست این سفره
    • ملیحه IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      20 1
      پاسخ
      سلام، دلیل علاقه دولت به عرضه خودرو دربورس هم کاملا مشخص شد 9درصد ارزش افزوده هرخودرو پول کمی نیست که باید مردم بیچاره بپردازند تا کسری بودجه دولت تامین شود آخر این ملت چه گناهی دارند اگر بخواهند یک خودرو بهتر سوار شوند چرا باید کسری بودجه دولت وخودروساز و.... همه را مردم بیچاره بپردازند 😔😔😔😔😔
    • جعفر IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      22 0
      پاسخ
      آقا با منطق میگیم که کسی گوش نمیکنه به کی قسمتون بدیم که گوش کنید برادر خواهر هموطن نخرید ثبت نام نکنید به خدا همه کسایی که ثبت نام میکنن و من دیدم همه یه ماشین تو خونشون دارن این لگن هارو نخرید که این همه پول تو جیبی دلال نره بخدا قسم یه میلیارد برا ماشین چینی حرامه
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      15 0
      پاسخ
      چطور حساب کردین که 270 میلیون ارزونتر در اومده آخه کودن اول که مبلغ تمام شده رو حساب کن نه قیمتی که تو بورس زدن بعدش هم دوماه خواب پول حساب کن بعد آگهی کن البته شماها که این آگهی ها می‌دارید همتون جیره بگیر این آقایون هستین که اینجوری خبر پخش میکنید
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      21 0
      پاسخ
      چطور حساب کردین که 270 میلیون ارزونتر در اومده آخه کودن اول که مبلغ تمام شده رو حساب کن نه قیمتی که تو بورس زدن بعدش هم دوماه خواب پول حساب کن بعد آگهی کن البته شماها که این آگهی ها می‌دارید همتون جیره بگیر این آقایون هستین که اینجوری خبر پخش میکنید
    • علی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      5 0
      پاسخ
      به عنوان کسی که دکترای اقتصاد دارم، و سی سال بصورت عملی دراقتصاد کارمیکنم. اگر دولت از همان ابتدا خودرو را دربورس میگذاشتن اکنون تورم بازار خودرو به نصف تورم کنونی هم نمی رسید. این روش خیلی عالیه. هم موجب جمع آوری نقدینگی میشود و هم باعث کاهش شدید قیمت در بازار خودرو میشود.
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      6 0
      پاسخ
      قیمت گذاری کذایی در بورس توسط خود عوامل خودروساز و دلالان هست و مردم رو تحریک میکنن به قیمت گذاری بالاتر ضمنا چقدر نویسنده این مقاله نادانه که هزینه های جانبی به میزان صد و پنجاه میلیون رو ناچیز میدونه تازه خواب پول هم حدود چهل اب میخوره بعنی عملا پنجاه نا صد زیر قیمت بازار البته از فردا منتظر افز
    • تهمورث IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      6 0
      پاسخ
      بزرگترین کلاهبرداری تاریخ و فرصت طلبی دولت: فیدلیتی چهار ماه پیش چند بود؟ دلار چهار ماه پیش چند بود؟ قیمت تمام شده فدلیتی برای وارد کنندگان چند تمام شده؟ چند نفر خریدار فدلیتی بودند تا قبل از آبان ۱۴۰۱؟ یک بازار سیاه می سازند، بورس را علم می کنند که بگویند نرخ توسط خریداران پیشنهاد شده و بعد..
    • محمد IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      5 0
      پاسخ
      ضمن عرض سلام به عرض می رسانم بورس یعنی همان رانت از نوع دیگر است یعنی اگه قیمت خوردو ۷۷۰ میلیونه چرا به دوبرابر بفروش میرسه تکلیف قشر پایین جامعه چیست چه گناهی دارن که اولش سهامدار نیستن دوما پولدار نیستن اینم نوعی حقه بازی است گران فروشی از اون راه نشد از این راه ....
    • کمالی AE ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      5 0
      پاسخ
      کجای دنیا کارخانه تولید کننده اتومبیل، درهردستکاه تولیدش 2هزاردلار سودمیکند، ولی دلال همان خودرو بیشتراز30هزاردلار، چکونه میشود جنسی را 15 هزاردلار بخری، وبه ملت خودت 40 هزاردلار بفروشی، اونم باهزار ترفند، بورس وکلاهبرداری دیکه،، واقعا عجب ملتی هستیم، فقط اکر 2ماه این ملت اتحاد داشته باشن ونخرن،
    • حمی FR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      3 0
      پاسخ
      همه چی دست خودتون من بعد یازده سال می خوام ماشین عوض کنم همش دلالی . بورس از دلالی بدتر یکسر برنده بانک هست که در این مدت به کسی که پول در حساب وکالتی گذاشته سود نمیده . همش به نفع خودتون هست همین .
    • حسین IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      3 0
      پاسخ
      واقعا که ۰۰۰این خودور برج سه امسال چند بود ه مگر درآمد چقدر افزایش پیدا کرده ۰۰۰مردم به تمسخر گرفتید
    • مجتبی IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      مالیات ۱۲۰ ، شماره گذاری و ... ۲۰ خواب پول و هزینه فرصت دو ماه ؟؟؟ یا بیشتر ؟ ۱۰۰ تا ۲۰۰ قیمت میافته ۱۵۱۰ تا ۱۶۱۰ ، تو دیوار ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میشه خرید ، من که با اکراه ۱۰۸۰ گذاشتم ، نشدم که همین دو تا ماشین ، جک ۵ مدل ۹۵ و یک ۴۰۵ مدل پایین ، که دارم خیلی هم خوبه مگه مغزم ایراد داره صد تا ...
    • دامدار IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      4 0
      پاسخ
      ماهای که همچین پولای نداریم چرا الکی قصه بخوریم مردم مهربان ایران اگه هم پولی چندرغاز داریم هم توان خرید نداریم پس ول بدین ببینیم چی میشه بزار دلال بخره پولدار بخره اشباح بشه بلکه به بقیه قشرها برسه . چی بگیم فقط میتونیم فوهش بدیم بر باعث بازیشون بر پدر مادراشون
    • علیرضا IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      5 0
      پاسخ
      سلام. مردم عزیز فقط ۶ ماه از هیچ خودرو سازی تقاضای ماشین نکنید. بعد خودشان میان التماس تون میکنند با قیمت واقعی البته اگه همدلی باشه. از ماست که بر ماست.
    • جمال RO ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام هزینه های جانبی قابل توجه نیست!!!!!
    • مهدی IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      3 0
      پاسخ
      تنها راه نخریدن است...کاش یه کمپین مثل چند سال پیش راه می‌افتاد و مردم نمیخریدن...البته مثل دفعه قبل با وام باز نرید بخرید... فقط چند ماه اگه نخرید شاید یه کمی وضع بهتر بشه و خودشون به غلط کردن بیوفتن....#نه به خرید خودرو
    • محمد IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      فیدلیتی حدود یک ماه قبل بقیمت 860 میلیون توسط کارخانه بفروش میرفت اکنون در بورس کالا بیش از 350 میلیون تومان گرانتر فروش رفت سایر خودروها بههمین صورت است این یعنی انحصار خودرو در کشور و نبودن رقیب واقعی و حمایت وزارت صمت و به ضرر مصرف کننده و به سود رانتخواران ...جای تاسف است
    • US ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      اطلاعاتتون اشتباه به قیمت کشف شده ۱۳ درصدحدود ۱۶۴ م ت بابت مالیات و غیزه اضافه میشه که قیمت حدود ۱۴۳۰ میشه درایتصورت سود حدود ۱۰۰ م ت میشه نه ۲۷۱ م ت . کافیست قبل از تییتر اول شرابط را مطالعه کنید
    • داریوش IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      چقدر مفته. با یارانه ماهانه میشه راحت خرید
    • داریوش IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چقدر مفته. با یارانه ماهانه میشه راحت خرید
    • فرهاد IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      واردات خودرو به صورت منصفانه و رقابتی واقعی آزادبشه نیاز به این کارهانیست
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اتفاقا هزینه های جانبی خودرو گرون قیمت زیاده و اگه خواب پول رو هم در نظر بگیریم ، با بازار آزاد سر به سر میشه
    • حجت اله IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام خبرتون کاملااشتباه می باشد کشف قیمت ۱/۲۶۶میلیاردبوده باهزینه جانبی شده ۱/۳۹۸میلیارد که با بازار ۱۲۰ملیون تفاوت داره دوماه هم اگربه موقع تخویل بدهند پول خوابیده که احتمال بیشترخوابیدن هم داره بنظرم دربورس کالاقیمت نباید اینقدربالا بزنن
    • بی نام IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      3 0
      پاسخ
      متأسفانه اخبار نا درست باعث گرونی بیشتر میشه چرا نگفتید ماشین چینی با دوبرابر قیمت در بورس کالا فروخته شد؟
    • محمد IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      4 0
      پاسخ
      خودشان چند تا آدم گذاشتن تو بورس تا قیمت رو بالا ببرند اینها همش کلک بازی خودشون هست غیر قیمت پایه هیج کس بالا نزنه ببینید چه اتفاقی می افتد
    • نادر IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      3 0
      پاسخ
      و لعنت الله علی قوم الظالمین
    • Kamran IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      4 0
      پاسخ
      دوستانی که میگن قیمت بالاتر از این هست کا اینجا اعلام میشه معلومه همه دلال هستند و آقا اصلا 3میلیاد 😊 خوش باشین با ماشین های درجه ۳ چینی
    • علی IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام ،یعنی بنظرتان این قیمت هارامردم عادی می زنندمطمئنآ نه ،فقط دلال است که قیمت می زندمردم عادی از۹۰۰بیشترنمی زندخدالعنت کنددلال هارو.
    • حسین IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      برای خودمون متاسفم افرین به ریس جمهور ظلم تا کجا خدا پس کی خدایی میکنی
    • مردم JP ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این رقم نیست دروغ دروغ دروغ و نا کامل و نپخته تیتر میزنین کسی نیست روو کنه کارگزاری چیه این وسط که مثلا ۲۰۷ یهو ۱۱۵ درصد بالاتر میخوره؟ بعد کارمزد کارگزار و اعداد جمعش به علاوه ۱ میکنن شرعی بشه؟!!!!! بدبختا
    • مصطفی جهانمردی IR ۰۴:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دروغ تهمت زنا در یک ردیف گناهان هست چرا به مردم دروغ میگید و مردم را فریب میدید چرا میگید هزینه های جانبی چیزی نیست حداقل ۲۰۰ میلیون هزینه جانبی داره از خدا بترسید
    • مهدی IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سودی که شما نوشتید ندارد ۱۰درصد مالیات وخواب پول رو ازش کم کنید فقط ۱۳۰سود اگر اون زمان قیمت پایین نیاد
    • ... IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      هر چی سر این ملت بیاد،حقشه.....چون مردم به هم رحم نمی‌کنند...همه شدند دلالی وکاسب....زندگی ها نابود شده....قبلاها عشق بود،صفا بود..
    • محمد رضا AE ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چرا قیمت های لاتاری بورس را دقیق اعلام نمیکنید،مثلا میخواهید بگید تو بورس خیلی ارزونتر از بازار دارن خودرو میفروشن
    • سعید IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بلایی که بورس چند سال پیش با تبلیغات سهام سر مردم آورد الان داره با خودرو در بورس در میاره خداروشکر نماینده ها هم خوابن وفقط میگن غیر قانونیه الان دولت جای دلال شده قبلا دلال‌ها ماشین رو بایه اختلاف ۴۰ درصدی از کارخانه تو بازار می‌فروختند الان دولت اومده جای دلال و دلال هم یه پله رفته بالاتر ،
    • ناشناس IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      رابطه سیاه دلال وواسطه های مخفی ...بورستون چه تاثیری تو بازاربرای ملت داشته جز ضررپایین دستی ها....
    • IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      جیب دولت وسرمایه دارپرترازهمیشه شدبااین بورس کزایی
    • AE ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اگ دنبال رفاه مردم بودید و دنبال خریدار واقعی ن پر کردن جیب دلالاتون چ این اشغال چینی چه اون متاژیای من دراوردی خودرو سازتون ک مشخص نیس چیه هس دقیقا ی طرح پیاده میکردید ماشین پنج ساله قسطی شرط بدون داشتن ماشین در طی ۳سال گذشته و دارای گواهینامه سابقه سه سال سابقه تا خریدار واقعی بیاد ن دلال
    • محمد IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      قیمت مصوب این خودرو ۸۵۹ میلیون تومان هست ، با ترفند فروش از طریق بورس بیش از پانصد میلیون تومان گرانتر به دست مردم می دهند بعد هم با سر و صدا می گن دویست و هفتاد تومات ارزانتر از بازار ، لزفا ان پانصد میلیون بیشتر از قیت مصوب که توی جیب شرکت میره هم بگید
    • محمد IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      قیمت مصوب این خودرو ۸۵۹ میلیون تومان هست ، با ترفند فروش از طریق بورس بیش از پانصد میلیون تومان گرانتر به دست مردم می دهند بعد هم با سر و صدا می گن دویست و هفتاد تومات ارزانتر از بازار ، لزفا ان پانصد میلیون بیشتر از قیت مصوب که توی جیب شرکت میره هم بگید
    • حسین IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      از خودرو سازها پورسانت میگیری؟؟؟
    • فرشاد IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بخدا این بورس کالا محل سود بردن دلال و خودرو ساز و دولت هستش همه خریداراش هم دلال هستن که ماشینو بیارن صد تومن و بیشتر سود کنن وگرنه من نوعی و مصرف کننده دوست دارم تا اونجایی که ممکنه ارزون بخرم بنابراین دیوونه نیستم قیمت یایه رو یه ریال ببرم بالا مگر برای سودجویی باشه
    • فرشاد IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بخدا این بورس کالا محل سود بردن دلال و خودرو ساز و دولت هستش همه خریداراش هم دلال هستن که ماشینو بیارن صد تومن و بیشتر سود کنن وگرنه من نوعی و مصرف کننده دوست دارم تا اونجایی که ممکنه ارزون بخرم بنابراین دیوونه نیستم قیمت یایه رو یه ریال ببرم بالا مگر برای سودجویی باشه
    • معصومی IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      به نظر من کسب که ابن ماشینو می‌خره پولداره پس اگه یه میلیارد هم بیشتر بخره ایرادنداره وخوشحال هم هست دولت اگه نصف سود این کارارو به شرکت و نصفش برای ارزانترین ماشین بازار سوبسید بده میشه کارهایی وحمایت لز مستضعفین جامعه
    • محمد پورحسینی IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام. کسی نیست بپرسه واقعا هدف از عرضه خودرو در بورس چیه؟!!! والا این قیمت هایی که توی بورس معامله میشه نشون میده هیچ تغییری به نفع مردم صورت نگرفته، فقط خودرو سازها خودشون جای دلال ها رو گرفتن و این یعنی بازی دادن مردم...
    • محمد جواد IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام سلام یه مقدار خودت فشار بیار قیمت میفهمی برا کجا کار میکنی که این جوری خبر میدی ملعون
    • سعید IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      1 0
      پاسخ
      میخواستن قیمت بازاروکارخانه دریک سطح باشه که بااین ترفندبنام بورس عملیاتی شد

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