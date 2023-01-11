معامله فیدلیتی در بورس؛ ۲۷۱ میلیون تومان ارزان تر از بازار آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۷۵۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره مشکی رنگ در بورس کالا معامله شد، قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان بوده و قیمت معامله شده یک میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان بود.

عرضه این خودرو ۷۵۰ دستگاه و تقاضا ۳۹۱۹ بود تاریخ تحویل این خودرو ۱۴ اسفند سال جاری است. قیمت بازار آزاد این خودرو در معاملات روز ۲۰ دی، یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان است و این خودرو در بورس ۲۷۱ میلیون تومان ارزان‌تر از بازار آزاد معامله شد. اختلاف این عدد به میزان ۲۷۱ میلیارد تومان است.

‌البته خودرو هزینه‌های جانبی نیز دارد که قابل توجه نیست.