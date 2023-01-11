به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ضمن تبریک به مناسبت سالروز میلاد با سعادت مادر همه خوبی‌ها، حضرت صدیقه طاهره، زهرای مرضیه (س) گفت: این روز خجسته که به حق، روز زن نامگذاری شده، فرصت مغتنمی است تا بار دیگر نقش بی بدیل بانوان گرامی را در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور مورد بازخوانی قرار داده و از زحمات و خدمات آنان تقدیر کنیم.

وی افزود: به همین منظور و در جهت تکریم و ارج نهادن به مقام والای زنان در جامعه اسلامی، بازدید از این مجموعه ملی برای بانوان گرامی در طول هفته زن از ۲۳ تا ۳۰ دی رایگان است و پیشاپیش حضور این عزیزان را به این مجموعه خیر مقدم می‌گوئیم.