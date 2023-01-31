بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و فرا رسیدن ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازدید از تالارهای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و در ایام الله مبارک دهه فجر، از تاریخ ۱۲ بهمن ماه تا ۲۲ بهمن به مدت ۱۰ روز رایگان است.
همچنین این مجموعه ملی در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و در روزهای جمعه و ایام تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۷ پذیرای علاقمندان خواهد بود. مراکزی که درخواست بازدید گروهی از مجموعه را دارند میبایست جهت رزو و ثبت درخواست خود به سایت موزه با نشانی www.iranrhdm.ir مراجعه کنند.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یکی از جاذبههای گردشگری تهران است که در کنار مجموعههایی مانند باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستانهای جمهوری اسلامی، باغ هنر و مصلای تهران به عنوان قطب فرهنگی شهر تهران در اراضی عباسآباد (تهران) احداث شدهاست. این موزه با زیربنای ۰۰۰ ۲۰۵ متر مربع، یکی از بزرگترین باغ موزههای کشور است که از بخشهای مختلفی مانند تالارهای هفتگانه، باغ راه، دریاچه مصنوعی، آبنمایش، سالنهای آمفی تئاتر و سراسرنما مقاومت سپهبد شهید قاسم سلیمانی تشکیل شده و با استفاده از تکنولوژیهای دیجیتال سعی در انتقال مفاهیم تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد.
علاقمندان برای حضور و بازدید از باغ موزه دفاع مقدس میتوانند به نشانی میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مراجعه کنند.
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