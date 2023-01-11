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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۰۷

رئیسی در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان:

دانشگاه فرهنگیان باید نقش بیشتری در حل مسائل کشور ایفا کند

دانشگاه فرهنگیان باید نقش بیشتری در حل مسائل کشور ایفا کند

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تحقق عملی رهنمودهای رهبری در حوزه تعلیم و تربیت و مسئولیت‌های خطیر دانشگاه فرهنگیان در این زمینه تاکید کرد:این دانشگاه باید نقش بیشتری در حل مسائل شکور ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه امروز اعضای هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق ۱۴۰۶ به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین برخی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ساختاری و سازمانی بررسی و برخی از آنها از جمله ساماندهی دانشگاه فرهنگیان و پردیس‌های استانی آن نیز تصویب شد.

دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت دکتر معلمان ممتاز آموزش و پرورشی برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و آئین‌نامه ارزشیابی صلاحیت حرفه‌ای معلمی نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان بود.

رئیس جمهور در این نشست با تبیین اهمیت تحقق عملی رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در حوزه تعلیم و تربیت و مسئولیت‌های خطیر دانشگاه فرهنگیان در این زمینه تاکید کرد: این دانشگاه باید نقش بیشتری در حل مسائل کشور ایفا کند.

رئیسی با اشاره به لزوم تقویت بهره وری در دانشگاه فرهنگیان گفت: جهت گیری این دانشگاه باید مبتنی بر استانداردهای ارزشی و اصولی انقلاب اسلامی باشد و به مسئولبت های خود در همین چارچوب عمل کند

کد مطلب 5679883
طیبه بیات

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