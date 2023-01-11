توییت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در پی اهانت نشریه شارلی ابدو

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران اقدام توهین‌آمیز نشریه فرانسوی شارلی ابدو را محکوم کرد.



یرِیدُونَ لِیطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ

اقدام وقیحانه نشریه فرانسوی #شارلی_ابدو علیه مرجعیت شیعه و ارکان نظام اسلامی بار دیگر پرده از خوی استبدادی و حرمت‌شکنانه دولت‌های استثماری برداشته و عمق کینه دشمنان اسلام را به نمایش گذاشت.



این نشریه سخیف فرانسوی که پیش‌تر با اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) درصدد پیشبرد پروژه اسلام هراسی برآمده بود اینک نیز در قالب اوراقی به غایت زرد و کثیف و در لوای آزادی بیان، توهین به رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ایران ستیزی را در دستور کار خود قرار داده است.



اقدام این نشریه فرانسوی که به کارکتر دریده ژورنالیسم غربی تبدیل شده است؛ نشان می‌دهد که مفاهیمی مانند آزادی بیان تنها وسیله‌ای برای پیشبرد رویکردهای منفعت‌طلبانه غرب است. حال آنکه این اقدام نه تنها با اصل آزادی‌بیان قابل توجیه نیست بلکه مصداق بارز نقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود.



در نهایت آنچه امروز شاهد آن هستیم، شاید در ظاهر شیطنت نشریه‌ای مستقل به نظر آید، اما در حقیقت بخشی از اختاپوس جنگ ترکیبی جبهه استکبار بر ضد جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.



رفتارخصمانه دولت فرانسه بار دیگر ثابت کرد که دولت‌های غربی، جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن رهبر معظم انقلاب را مانع اصلی در نیل به اهداف استکباری خود می‌دانند.



علاوه بر آن این دولت‌ها نه‌تنها درکی از اصول بدیهی و اساسی در روابط بین‌الملل، عدم مداخله در امور داخلی دیگران و احترام به ارزش‌های ملی و مذهبی سایر ملت‌ها ندارند بلکه حتی از طریق رفتارهای افراط‌گرایانه، فاقد منطق و فریاد دروغین حقوق بشر سعی در جهت‌دهی به افکار عمومی دارند.



در پایان بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ضمن محکومیت شدید این اقدام سخیف و با توجه به سابقه سیاه نشریه شارلی ابدو و حمایت گستاخانه دولت فرانسه از آن، این دولت را مسئول عواقب چنین اهانت بی‌شرمانه‌ای می‌داند.



و در ادامه یادآور می‌شود که عبور از خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی ایران بهایی سخت و سنگین دارد؛ لذا از دستگاه دیپلماسی کشور و دیگر نهادهای ذیربط انتظار می‌رود که به‌طور جدی با این اقدام گستاخانه برخورد نموده و از بروز مجدد چنین رفتارهایی جلوگیری کنند.