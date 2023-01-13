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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۴۰

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری به ۱۱ شهرستان ارتقا یافت

چهارمحال و بختیاری به ۱۱ شهرستان ارتقا یافت

شهرکرد-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ارتقای بخش فلارد به شهرستان از مطالبه‌های جدی مردم این منطقه بود که با پیگیری‌های مستمر و موافقت وزارت کشور تحق یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسین میرزایی در آئین افتتاحیه شهرستان فلارد اظهار کرد: ارتقای بخش فلارد به شهرستان از خواسته‌ها و مطالبه‌های جدی مردم منطقه بود که با پیگیری‌های مستمر و موافقت وزارت کشور تحقق یافت.

وی تصریح کرد: ارتقای بخش فلارد به شهرستان از خواسته‌ها و مطالبه‌های جدی مردم منطقه بود که با پیگیری‌های مستمر و موافقت وزارت کشور تحقق یافت و همچنین ارتقای بخش فلارد به شهرستان را می‌توان هدیه نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم به مردم این منطقه عنوان کرد.

وی یادآور شد: استقرار فرمانداری در شهرستان فلارد، خدمات‌رسانی به مردم این منطقه گسترده‌تر می‌شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری موظفند ادارات خود را در این شهرستان مستقر کنند.

کد مطلب 5681451

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    نظرات

    • منوچهرعبداللهی AE ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      3 3
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      تبریک به همشهریهای فلاردیم وآرزومیکنم که سال آتی سالی پرازبرکت وشکوه وهمراباموفقیت برای مردم شهرستان وکل کشورباشه وسپاس ازریاست محترم جمهورواستاندارونماینده محترم شهرستان درمجلس شورای اسلامی
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      23 7
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      که چی هرچی بودجه تو استان هست صرف صنعت و اشتغال تو بروجن می شود
      • آیدا IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
        5 9
        بروجن هم نیروی کار هوشمندتر و خلاق تری داره هم لایق توجه هست سوای ازینکه اینکار کار کاملا اشتباهی هست و نیازمند علم سیاستمداری و مدیریت اقتصاد هست
      • 4650 IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
        8 1
        چه دروغ برزگی
      • احمد IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
        2 1
        کدوم کار انجام شده و چه پروژه ای رسیده
      • ناشناس IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
        5 1
        سلام جناب. اول اینکه بروجن هیچ ارتباطی به شهرستان فلارد نداره بعدشم برو نقشه رو نگاه کن ببین بروجن کجاست وفلارد کجاست بعدبیانظربده 😐
      • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
        4 4
        تبریک ب مردم خوب فلارد بله درسته تو استان کوچک ما همش شده تبعیض و بی عدالتی در تقسیم منابع و ثروت هر چی صنایع هست باید تو بروجن متمرکز بشه هرچی امتیاز برداشت اب هست هم فقط تو بن و سامان صادر میشه ت اونوقت تو شهرستان کوهرنگ بعنوان مبدا و سرچشمه اصلی زاینده رود. حتی اجازه برداشت یک تانکر اب را نمی
    • یک فرخشهری IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      13 2
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      به فرخشهر وعده میدن میرن فلاردو شهرستان میکنن احتمالا گفتن چی بود کی بود یه 'ف' اولش بود .. اها فلارد بود
    • علی اصغر شهرانی IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      4 3
      پاسخ
      تبریک خدمت مردم خونگرم و نجیب و زحمتکش شهرستان فلارد که واقعاً استحقاق بیشتر از این را دارند بنده چند سال توفیق خدمت به این مردمان شریف را داشتم و بجز قدر شناسی و محبت چیزبدی از آنها ندیدم و هم‌اکنون خاطرات خوبی از آنها در ذهن خود دارم واز دور آنها را می‌بوسم
      • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
        2 1
        سلام عرض ادب ممنون از لطف شما مهندس شهرانی بزرگوار که چند سالی تجربه وقتشون در اختیار ما گذاشتن.
    • محمدرضا IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      2 2
      پاسخ
      یه باره اعلام کنید لردگان یه استان جداست هنوز چند سال از شهرستان شدن خانمیرزا نگذشته
    • حسن IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      2 3
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      شما یکی از اصلی ترین مناطق استان که از لحاظ قدمت با شهر اصفهان مطابقت داره ، را روز به روز ضعیف تر میکنید و اصلا انگار نه انگار که گندمان قدیمی ترین شهر و بخش استان هستش!!!!! واقعا چرا این بخش که اصلی ترین محال چهار محال بوده را به شهرستان ارتقاء نمی‌دهید و روز به روز آن را ضعیف و ضعیف تر می‌کنید؟!؟
    • نظری IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      3 1
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      درحد اسم یه ۴۰ سال دیگه به معنای واقعی شهرستان میشه
    • US ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      3 1
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      بنظر من لر زبانها لایق خدمات بیشتری هستند چون صداقت زیادی دارند
    • اصغر IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      1 3
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      سلام تبریک به هم استانیهای عزیز به ویژه مردم شهرستان فلارد وهمچنین تشکر از دولت انقلابی و استاندار و مسئولین محترم استان ولایت مدار و انقلابی چهارمحال.
    • جمشید ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      0 2
      پاسخ
      انشالله موفق و موید باشید در پناه رهبرو انقلاب پیشرو در عرصه های علمی و مذهبی به شما تبریک میگویم
    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام ضمن تبریک به فلاردیان محترم عرض کنم خدمت دوستان که اولا تغییر اسم زیاد مهم نیست باید رسیدگی در حد شهرستان بشه که هیچ جای ایران فعلا نیست دوما تبعیض که دوستان گفتن حتما بین شهرستانها وجود داره سوما اگر قدمت و زیبایی و هزاران مسافر وگردشگری را در نظر بگیریم بلداجی پایتخت گز ۲۰سال پیش حقش بود
    • یه بنده خدا AE ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      نظری ندارم چون من از گوجونم
    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      2 0
      پاسخ
      تبریک اهالی چقاخور راپذیرا باشید انشاالله آینده همکاری‌هایی خواهیم داشت برای مساعدت شما،(اهالی محترم فلارد خدمتگذاریم)کاش ماهم بخش بشیم از نگاه ناسیو نالیستی و بی امکاناتی نجات پیدا کنیم انشاالله یکروز در استان ماهم همدلی وهمسانی اتفاق بیفتد
    • رابرت IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      1 0
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      هدیه دولت سیزدهم به مردم؟؟ بابا به داد مردم برسید این مهملات چیه

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