چهارمحال و بختیاری به ۱۱ شهرستان ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسین میرزایی در آئین افتتاحیه شهرستان فلارد اظهار کرد: ارتقای بخش فلارد به شهرستان از خواستهها و مطالبههای جدی مردم منطقه بود که با پیگیریهای مستمر و موافقت وزارت کشور تحقق یافت.
وی تصریح کرد: ارتقای بخش فلارد به شهرستان از خواستهها و مطالبههای جدی مردم منطقه بود که با پیگیریهای مستمر و موافقت وزارت کشور تحقق یافت و همچنین ارتقای بخش فلارد به شهرستان را میتوان هدیه نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم به مردم این منطقه عنوان کرد.
وی یادآور شد: استقرار فرمانداری در شهرستان فلارد، خدماترسانی به مردم این منطقه گستردهتر میشود و تمامی دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری موظفند ادارات خود را در این شهرستان مستقر کنند.
شهرکرد-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ارتقای بخش فلارد به شهرستان از مطالبههای جدی مردم این منطقه بود که با پیگیریهای مستمر و موافقت وزارت کشور تحق یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسین میرزایی در آئین افتتاحیه شهرستان فلارد اظهار کرد: ارتقای بخش فلارد به شهرستان از خواستهها و مطالبههای جدی مردم منطقه بود که با پیگیریهای مستمر و موافقت وزارت کشور تحقق یافت.
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