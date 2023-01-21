سرمایه گذاری در بورس برای ثروتمندان شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، فرابورس ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، حداقل خرید آنلاین در بازار پایه برای هر سفارش ۵ میلیون تومان خواهد بود، فرابورس علت این اقدام را ریسک بالای سرمایه گذاری در بازار پایه دانسته اما کارشناسان معتقدند این اقدام اگر به بازارهای اول و دوم فرابورس تعمیم داده شود، خطر بزرگی برای بازار سرمایه خواهد بود و مردم ضعیف و متوسط را از سرمایه گذاری در بورس محروم کرده و راهی بازارهای موازی مانند بازار سکه و طلا خواهد کرد.

سفارش انباشته در بازار پایه

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در این باره به مهر گفت: این موضوع را از جنبه‌های گوناگونی می‌توان بررسی کرد. احتمال بسیار زیاد هدف از ایجاد این قانون جلوگیری از دستکاری تابلو توسط بازیگران و سفته بازی در بازار پایه باشد. اما اگر نگاه کلی به این ماجرا داشته باشیم بسیاری از افراد که وارد بازار بورس می‌شوند سرمایه‌های بسیار خردی دارند. این افراد باید آزادانه در هر شرکتی که تمایل دارند قادر باشند سرمایه گذاری کنند.

رجایی اضافه کرد: اگر نگاهی به بازارهای موازی و طلافروشان داشته باشید متوجه خواهید شد تب خرید سکه‌های یک گرمی و کمتر از آن بسیار داغ است و خیلی از افراد نیز ترجیح می‌دهند به جای خرید سکه در بورس سرمایه گذاری کنند. بازار پایه را می‌توان به دو چشم نگاه کرد نخست به عنوان بازاری که صورت مالی‌های شفافیت لازم را ندارند و در نگاه دوم شرکت‌هایی که در افق میان مدت و بلند مدت بسیار جذاب بوده و بسیاری افراد ترجیح می‌دهند با پول‌های خرد سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند تا درآینده بازدهی بسیار مناسبی به دست آورند.

رجایی در پایان گفت: زمانی که معامله گران و سرمایه گذاران وارد بازار بورس می‌شوند از ماهیت ریسکی این بازار آگاه هستند و قانون نباید هیچ تبعیضی بین فردی که صدها میلیارد سرمایه دارد با فردی که پانصد هزار تا پنج میلیون سرمایه دارد قائل شود و اگر هدف جلوگیری از سفته بازی در بازار پایه است راه‌های بسیار مناسب‌تری هم برای این ماجرا وجود دارد.

اقدام برای حمایت از سهامداران

طی پیگیری های مهر از مسئولان فرابورس، حداقل سفارش خرید در بازار پایه از طریق آنلاین ۵ میلیون شده است ولی سهامدار اگر بخواهد کمتر از این میزان سفارش را ارسال کند، می‌تواند به کارگزاری سفارش بدهد.

مسئولان فرابورس هدف این اقدام را حمایت از سهامداران خرد بازار پایه بوده دانسته اند و اضافه کردند: تا جایی که میدانید بازار پایه پر ریسک‌ترین بازار سهام در بازار سرمایه بوده که شرکتها شفافیت اطلاعاتی، حقوق سهامدارای و حاکمیت شرکتی را رعایت نمی‌کنند و حتی زمان معاملات در بازار پایه خریداران باید بیانیه پذیرش ریسک بازار پایه را امضا کنند. در سال ۹۹ و سقوط تاریخی بورس هم سهامداران بازار پایه بیشترین ریزش قیمت سهم را تجربه کردند، بعضی سهم‌ها زمان بازگشایی منفی ۷۰، ۸۰ ،۶۰ درصد خرده و فشار عصبی زیادی به سهامداران وارد شد، تغییر قوانین جدید با هدف هدایت سهامداران به بازارهای کم ریسک‌تر سهام مثل بازار اول و دوم فرابورس بوده و هدایت خریدها به سمت کارگزاری‌ها در ارقام زیر ۵ میلیون تومان به این علت بوده که ریسک‌های خرید در بازار پایه توسط کارگزار به مردم اطلاع داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اینکه کارگزار برای یک سرمایه گذار خرید و فروش کند می‌تواند کار را سخت و پیچیده کرده و سرمایه گذاری لازم را برای بسیاری سخت کند، نگرانی مهمتر این است که این اقدام در بازار اول و دوم فرابورس نیز تکرار شده و بسیاری از مردم را از سرمایه گذاری در بورس منصرف کند، بیشتر مردم درآمدهای ماهانه زیر ۱۰ میلیون تومان دارند و قطعاً ماهانه توان پرداخت ۵ میلیون تومان برای سرمایه گذاری را نداشته و این اقدام باعث می‌شود نقدینگی خرد از بازار سرمایه رخت بسته و بازار سرمایه محلی برای افراد متوسط به بالای جامعه باشد.

