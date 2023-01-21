۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۱

مهر گزارش می دهد؛

سرمایه گذاری در بورس برای ثروتمندان شد؟

فرابورس ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، حداقل خرید آنلاین در بازار پایه برای هر سفارش ۵ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرابورس ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، حداقل خرید آنلاین در بازار پایه برای هر سفارش ۵ میلیون تومان خواهد بود، فرابورس علت این اقدام را ریسک بالای سرمایه گذاری در بازار پایه دانسته اما کارشناسان معتقدند این اقدام اگر به بازارهای اول و دوم فرابورس تعمیم داده شود، خطر بزرگی برای بازار سرمایه خواهد بود و مردم ضعیف و متوسط را از سرمایه گذاری در بورس محروم کرده و راهی بازارهای موازی مانند بازار سکه و طلا خواهد کرد.

سفارش انباشته در بازار پایه
نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در این باره به مهر گفت: این موضوع را از جنبه‌های گوناگونی می‌توان بررسی کرد. احتمال بسیار زیاد هدف از ایجاد این قانون جلوگیری از دستکاری تابلو توسط بازیگران و سفته بازی در بازار پایه باشد. اما اگر نگاه کلی به این ماجرا داشته باشیم بسیاری از افراد که وارد بازار بورس می‌شوند سرمایه‌های بسیار خردی دارند. این افراد باید آزادانه در هر شرکتی که تمایل دارند قادر باشند سرمایه گذاری کنند.

رجایی اضافه کرد: اگر نگاهی به بازارهای موازی و طلافروشان داشته باشید متوجه خواهید شد تب خرید سکه‌های یک گرمی و کمتر از آن بسیار داغ است و خیلی از افراد نیز ترجیح می‌دهند به جای خرید سکه در بورس سرمایه گذاری کنند. بازار پایه را می‌توان به دو چشم نگاه کرد نخست به عنوان بازاری که صورت مالی‌های شفافیت لازم را ندارند و در نگاه دوم شرکت‌هایی که در افق میان مدت و بلند مدت بسیار جذاب بوده و بسیاری افراد ترجیح می‌دهند با پول‌های خرد سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند تا درآینده بازدهی بسیار مناسبی به دست آورند.

رجایی در پایان گفت: زمانی که معامله گران و سرمایه گذاران وارد بازار بورس می‌شوند از ماهیت ریسکی این بازار آگاه هستند و قانون نباید هیچ تبعیضی بین فردی که صدها میلیارد سرمایه دارد با فردی که پانصد هزار تا پنج میلیون سرمایه دارد قائل شود و اگر هدف جلوگیری از سفته بازی در بازار پایه است راه‌های بسیار مناسب‌تری هم برای این ماجرا وجود دارد.

اقدام برای حمایت از سهامداران

طی پیگیری های مهر از مسئولان فرابورس،  حداقل سفارش خرید در بازار پایه از طریق آنلاین ۵ میلیون شده است ولی سهامدار اگر بخواهد کمتر از این میزان سفارش را ارسال کند، می‌تواند به کارگزاری سفارش بدهد.

مسئولان فرابورس هدف این اقدام را حمایت از سهامداران خرد بازار پایه بوده دانسته اند و اضافه کردند: تا جایی که میدانید بازار پایه پر ریسک‌ترین بازار سهام در بازار سرمایه بوده که شرکتها شفافیت اطلاعاتی، حقوق سهامدارای و حاکمیت شرکتی را رعایت نمی‌کنند و حتی زمان معاملات در بازار پایه خریداران باید بیانیه پذیرش ریسک بازار پایه را امضا کنند. در سال ۹۹ و سقوط تاریخی بورس هم سهامداران بازار پایه بیشترین ریزش قیمت سهم را تجربه کردند، بعضی سهم‌ها زمان بازگشایی منفی ۷۰، ۸۰ ،۶۰ درصد خرده و فشار عصبی زیادی به سهامداران وارد شد، تغییر قوانین جدید با هدف هدایت سهامداران به بازارهای کم ریسک‌تر سهام مثل بازار اول و دوم فرابورس بوده و هدایت خریدها به سمت کارگزاری‌ها در ارقام زیر ۵ میلیون تومان به این علت بوده که ریسک‌های خرید در بازار پایه توسط کارگزار به مردم اطلاع داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اینکه کارگزار برای یک سرمایه گذار خرید و فروش کند می‌تواند کار را سخت و پیچیده کرده و سرمایه گذاری لازم را برای بسیاری سخت کند، نگرانی مهمتر این است که این اقدام در بازار اول و دوم فرابورس نیز تکرار شده و بسیاری از مردم را از سرمایه گذاری در بورس منصرف کند، بیشتر مردم درآمدهای ماهانه زیر ۱۰ میلیون تومان دارند و قطعاً ماهانه توان پرداخت ۵ میلیون تومان برای سرمایه گذاری را نداشته و این اقدام باعث می‌شود نقدینگی خرد از بازار سرمایه رخت بسته و بازار سرمایه محلی برای افراد متوسط به بالای جامعه باشد.

    نظرات

    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      چطور تو مسکن و خودرو سکه کمتر از ۱ میلیارد و ۵۰۰ م و ۲۰ م نمی تونی خرید کنید ؟ صداتون هم در میاد البته چندین ساله همین است حالا تو بورس انهم فرابورس ۵ م پول شد ؟
    • حامد IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      بورس ۱۴۰۲ با دلار ۷۰ هزار تومان دیدن دارد ...نرخ سهم های امروز شرکت ها مجانی است
    • حسن IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      بنظر می رسه هدف دولت خارج کردن مردم از بورس و افزایش قیمت سکه های یک گرمی باشد. امیدوارم رانتی در این خصوص وجود نداشته باشد انشالله
    • سهامدار IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      سلام فقط شعار ، فقط شعار کدام قشر ضعیف دیگه میتواند در بورس سهام بخرد.
      • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
        این کار درستی نیست و سرمایه گذار کلان می‌بره و خرد نابود میشه و این قشر ضعیف هست که همیشه آسیب‌دیده و بازهم میبینن
    • M IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      در بازار سرمایه ۵ میلیون پول اخه میلیارد ها سرمایه ی ملت رو بردین زدین به جیب الان دنبال پول زیادین خجالت بکشین حیا کنین دولت‌سر در گمه وهر روز یه تصمیم غلط
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      ما که بازنشسته و محتاج هستیم اما تامین اجتماعی از محل ۶۰۰ هزار میلیارد طلبی که از دولت دارد بگیرد برای هریک از ۴ میلیون بازنشسته اش یک میلیارد سرمایه گذاری کند تا به خرج بچه های بیکار یا دانشجو یمان و خرج ازدواج شان برسیم مجلس محترم این را در دستور کار قرار دهد از دولت که امیدی نیست
    • فاطمی IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      سلام آیا پرداختی پانصدهزارتومانی برای حداقل خرید سهام غیر از این بود که زمینه خروج افراد کم درآمد را از بورس فراهم کرد. حالا با این نامه بدنبال خارج کردن ۹۰ درصد حقیقی کم درآمد را فراهم خواهد کرد.
    • شافتک IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      طرح خوبیه ، فقط بلدید ایراد بگیرین، شما از دست کاری قیمت توسط بازیگر و هزار دوز و کلک چه خبر داری که میای انتقاد میکنی . هرکس خواست سهم بخره و پول نداشت پولشو بریزه تو قلک تا زیاد بشه بعد بیاد بورس بخره
    • میثم IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      کسی که این طرح داد دکترا ندارد یه بیسواد است چون فکر نمیکنه الان بیشتر مردم با۱۰ میلیون خرج روزانه‌اش در میاره ولی این کار جدید زندگی خیلیها نابود میکنه امیدوارم وقت شایعه باشه
    • میثم IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      اگر این طرح راست باشه مردم میرن ارز دیجیتالی میخرن چون اون از یک میلیون شروع میشه
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      کار بسیار خوبی کردن از سال ۹۹ که بخاطر ورشکستگی دولت واستفاده از جیب مردم بازار بورس عمومی شد سرمایه مردم نابود شد چون سهامدار خرد نا آگاه فقط علاقه به صف داره و هیجانی عمل میکنه وباعث ضرر دیگر سهامداران خواهد شد بنابراین هر قانونی که باعث ثبات بازار بشه میتونه خوب باشه
    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      فقط ثروتمندان نه برای کارمندان در دفتر های کارگزاری هم خوب بوده بهتره به حساب بانکی شون وخرید خونه وماشین شون در عرض چهار سال نگاهی بکنید متوجه میشوید
    • محمد IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      با سلام به نظر من این کار اشتباه است زیرا بنده در بدو ورودم به بورس با یک میلیون تومان بوده و حال توانسته ام مبالغ کار کنم و هم به نفع بورس باشم هم به نفع خودم با این کار شما افرادی که می خواهند شروع کنند دیگر حاضر به سرمایه گذاری در بورس نمی شوند و از بورس فراری می شوند ،التماس تفکر
      • علیرضا IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
        بنام خدا‌.عزیزان این کار کارکردن نیست. فعالیت واقعی مولد و ثمر بخش با بازدهی درست باید درجامعه فلاکت زده ما اتفاق بیفتد که متاسفانه به هزار و یک دلیل که ان یک دلیلش حاکمیت است اتفاق نمیافتد. اهدنا الصراط المستقیم
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
      خدا لعنت کند دزدان سرمایه دار را که وقتی بازار بورس ریزش داشت سرمایه اندک فقرا را ربودید اکنون که داره وارد فاز سود می شود فقرا را کنار گذاشتید سرمایه داران دزد را برایشان فرش قرمز پهن می کنید

