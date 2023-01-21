هوای تهران در وضعیت قرمز قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هماکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۵۷ یعنی بازه ناسالم و قرمز قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۱۵۲ یعنی بازه ناسالم و قرمز قرار داشته است.
بر اساس این گزارش پایتختنشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۵۵ روز هوای قابل قبول، ۱۱۷ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۲۸ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها دو روز هوای پاک را تجربه کردند.
در مقایسه با سال قبل پایتختنشینان ۲۰۹ روز هوای قابل قبول، ۸۹ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، دو روز هوای پاک و شش روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
