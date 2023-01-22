خبرگزاری مهر-گروه سیاست: پس از اغتشاشات چند ماه گذشته، آمریکاییها در ظاهر، بیرغبتی خود را برای حل موضوع برجام نشان دادند. در اوج این ظاهرسازیها، یکی از نمایندگان مجلس کشورمان گفت، آنها برای مذاکره و توافق التماس میکنند. خیلیها این جمله را جدی نگرفتند.
در حالیکه پروپاگاندای غرب علیه ایران به قله نزدیکتر میشود، فشارهای تبلیغاتی، رسانهای و دیپلماتیک در زمانی حساس به نقطهای خاص رسیده است. هنوز عرق سرویسهای جاسوسی عبری، عربی، غربی، و رسانههای فارسی زبان ماهوارهای، جهت آشوبآفرینی چند ماهه در داخل ایران خشک نشده، سپاه پاسداران در پارلمان اروپا، گروهی تروریستی تعیین میشود تا ظاهراً پازل فشارهای حداکثری بر ایران به نقطه غیر قابل بازگشت برسد.
اما ناگهان و تقریباً همزمان با این اقدامات تحریکآمیز، خبری از سوی یکی از رسانههای فارسی زبان خارج از کشور منتشر شد که طبق این خبر، مقامات آمریکایی در چند ماه گذشته چند بار با مقامات ایران در سازمان ملل گفتگو کردهاند.
بر اساس ادعای این خبر «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران و «سعید ایروانی» نماینده ایران در سازمان ملل، در دو ماه گذشته، دستکم ۳ بار ملاقات داشتند. ایران آن را تأیید نکرد، اما مقامات کاخ سفید، بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفتند که وقتی پای منافع امریکا در میان باشد، پیام را به ایران منتقل میکنیم!
رسانه سعودی اینترنشنال به نقل از «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که مداخله در اغتشاشات اخیر، درخواست برای ارسال نکردن سلاح به روسیه در جنگ اوکراین و پیگیری وضعیت زندانیان دو تابعیتی آمریکایی در ایران، سه محور اصلی مطالبات واشنگتن از تهران طی ماه های اخیر بوده است.
در گذشته هم «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات غربیها که میگفتند برجام در دستور کار نیست، گفت که غربیها دروغ میگویند. آنها پشت پرده پیامهای دیگری ارسال میکنند.
حتی رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران در اوج اغتشاشات و زیر بار فشارهای رسانهای، گفت: من مسئول ارسال پیامهای تسلیت نیستم، بلکه به دنبال حفظ منافع آمریکا هستم!
نکته قابل تأمل آن است که در زمان اوباما هم در اوج فشارهای سیاسی و اقتصادی و تحریمهای همه جانبه علیه کشورمان، آنان خواستار مذاکرات محرمانه با ایرانیان شدند و در آن مذاکرات حق غنیسازی ایران را به رسمیت شناختند. مذاکراتی که با مجوز مقامات عالی کشور، در سطح معاونت وزارت خارجه، در کشور عمان برگزار شد و مقدمهای برای مذاکرات برجام شد.
این در حالی است که پارلمان اروپا بلافاصله پس از تصویب و اعلام طرح تروریست بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طرح تعلیق مذاکرات با ایران در پارلمان اروپا را رد کرده و به آن رای نداد.
تحول مثبتی که توافق هستهای را احیا کند، منتفی نمیدانم
همچنین رشته توییتهای نخست وزیر سابق قطر هم قابل تأمل است. آن جایی که وی اظهار داشت: تحول مثبتی را که توافق هستهای را احیا میکند و خطرات ناشی از آن را در امان میدارد، منتفی نمیدانم.
آنچه مسلم است این است که در اوج پروپاگاندا غرب علیه ایران، آمریکاییها و اروپایی ها، همچنان به دنبال احیا برجام و حل مسائلشان با جمهوری اسلامی هستند. تاکتیک غربیها تشدید فشارهای ظاهری است اما راهبرد نهایی آنان احیای برجام با حداکثر امتیازگیری در مذاکرات است. آنها با اقدامات ترکیبی به دنبال قرار دادن ایران در موضوع ضعف و اخذ امتیازات بیشتر هستند.
همه تلاشهای غربیها، از آشوبسازی در داخل ایران، تبلیغات رسانهای، اقدامات دیپلماتیک در سازمانهای جهانی، فقط برای رسیدن مطلوبتر به هدف بزرگتر آنها است. آنها به دنبال این هستند تا در احیای برجام از ایران امتیازاتی بگیرند که در تمام این سالها نتوانستند آن را بدست آوردند.
بورل به تعامل در زمینه مذاکرات برجام ادامه میدهد
در این خصوص «پیتر استانو» سخنگوی اتحادیه اروپا گفت : بورل به تعامل با ایران و آمریکا در زمینه مذاکرات برجام ادامه میدهد.
وی افزود: جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، همچنان به تعامل خود با مشارکتکنندگان در مذاکرات برجامی از جمله ایران و آمریکا ادامه میدهد.
اروپا نیازمند برجام و انرژی ایران است
در همین زمینه کیومرث جهانگیر، کارشناس حوزه روابط بینالملل در گفتگو با مهر گفت: در دیپلماسی، ابزارهای مختلفی برای رسیدن به نتیجه وجود دارد.
وی افزود: ابزارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی، بخشی از این ابزارها است که برای کسب نتیجه در میز مذاکره از آن بهره میبرند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: آمریکا و اروپا از همه ابزارها برای حصول به نتیجه و گرفتن امتیاز از ایران بهره میبرد. آنان حتی از ابزارهای تشنج آفرین و ایجاد اغتشاشات برای اخذ امتیاز از ایران استفاده میکنند.
این کارشناس حوزه روابط بینالملل تأکید کرد: آنان با راه اندازی شبکههای فارسی زبان، تولید فیلم و مستند به دنبال تضعیف موضع ما هستند. همه اینها برای آن است که در گفتگوها با ایران منافع بیشتری به دست آورند.
کیامرث جهانگیر در ادامه خاطر نشان ساخت: آنان مدتی روند مذاکرات را کند میکنند، تا اقدامات دیگرشان به نتیجه برسد و آثار خود را نشان دهد؛ اما به هیچ عنوان به دنبال عدم مذاکره نیستند.
این کارشناس حوزه روابط بینالملل تأکید کرد: اساس سرمایهداری در غرب بر پایه سود و منافع اقتصادی است. اروپاییها از تحریمهای ایران متضرر شدهاند و خواستار احیای روابط اقتصادی با ایران هستند.
وی ادامه داد: اروپا به انرژی ما و بازار مصرف ما نیاز دارد. فرانسویها به رابطه با خودروسازان ما نیازمند است. آلمان زمانی بهترین شریک تجاری ایران بوده است. همه نشان میدهد آنها خواستار مذاکره و احیای برجام هستند.
جایگاه نمایشی حقوق بشر برای غرب
واقعیت آن است از اواخر دوره اوباما، اولویت دکترین دفاعی آمریکاییها، از خاورمیانه به شرق تغییر کرد. آنها به دنبال مهار چین هستند؛ حتی «هنری کیسینجر» هم بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین گفته بود اولویت مهار چین را در نظر داشت.
برای آمریکایها و اروپاییها صرفاً منافعشان مهم است. حقوق بشر جایگاهی نمایشی دارد. به خاطر داریم که در زمان انتخابات بایدن چند بار سعودیها را مورد حملات حقوق بشری خود قرار داد، اما در نهایت به خاطر نفت به عربستان سفر کرده و همه شعارهای حقوق بشری زمان انتخاباتی خود را فراموش کرد. در مورد ونزوئلا هم دیدیم، به خاطر موضوع انرژی، آنها علاقمند هستند، همه خصومت هایشان ولو ظاهری، کنار بگذارند.
بدین ترتیب آمریکاییها بخوبی میدانند که ایران وزن اصلی در غرب آسیا است. بدون ایران و در میان مدت و دراز مدت، نمیتوانند مسائل را در این منطقه مهم حل کنند. لذا همه این جنگ ترکیبی برای آن است که فقط امتیاز بیشتری از ایران بگیرند. تیم مذاکره کننده کشورمان نیز به دور از همه جو سازیهای رسانهای و دیپلماتیک بر حقوق ایران در برجام تأکید خواهد کرد. به خصوص آنکه ایران اثرگذاری تحریمها را پشت سر گذاشته و بایدن را در آستانه انتخابات سرنوشتسازی میداند. برای همین در سربالایی و قله پروپاگاندای غربیها، مسیر حرکت برای ایران هموار خواهد بود.
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