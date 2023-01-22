6 قبر متعلق به اسماعیلیه در محوطه چمشیر/باز شدن یکی از قبور+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مهاجری نژاد باستان شناس محوطه ۷۷ منطقه تاریخی سد چمشیر گفت: پیش از کاوش ما در این محوطه، بررسی‌هایی انجام شده و گزارش دادند که منطقه آثاری از پساهخامنشی و پساساسانی دارد ولی مطالعات تکمیلی ما نشان می‌داد در این دره و شیار که ۱۵ محوطه داریم هیچکدام آثارشان به قبل از قرون اولیه و میانه اسلامی نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه بخشی از دیواره‌های سنگچین شده در این محوطه در اثر زلزله ریخته شده گفت: من روز اول تصور کردم به دلیل آنکه آتشکده و مسجد داریم اینجا هم می‌تواند یک کلیسا باشد یا چارطاقی ساسانی است. بررسی بیشتر نشان داد که در اینجا ۶ قبر وجود دارد که متعلق به اسماعیلیه بوده است. اسماعیلیه در محوطه وسیعی بالای دامن عروس حضور داشتند. ترس از حمله مغول و گور به گور کردن مرده‌ها باعث شده تا آنها روی قبرهایی که اینجا داشته اند را بار دیگر بپوشانند.

وی درباره کاوش در قبرها نیز گفت: هنوز این قبرها وجود دارد و ما هم می‌دانیم که در دوره اسلامی قبرها اطلاعات خاصی به ما نمی‌دهند با این وجود یکی از آنها را باز می‌کنیم تا اطلاعاتمان تکمیل تر شود.

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