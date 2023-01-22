دریافت 14 MB کد مطلب 5688578 https://mehrnews.com/xZngs ۲ بهمن ۱۴۰۱، ۶:۴۳ کد مطلب 5688578 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲ بهمن ۱۴۰۱، ۶:۴۳ درگیری خشونت آمیز پلیس و تظاهرات کنندگان در پاریس تظاهرات اعتراضی مردم فرانسه به اصلاحات قانون بازنشستگی در این کشور به درگیری خشونت آمیز به پلیس منتهی شد. کپی شد مطالب مرتبط تظاهرات معترضان در فرانسه به درگیری با پلیس منجر شد تجمع گسترده معترضان در اطراف اقامتگاه نتانیاهو تظاهرات علیه نتانیاهو در سرزمین های اشغالی هزاران تظاهرکننده اسپانیایی دولت «پدرو سانچز» را به خیانت متهم کردند اعتراضات مردمی در ورشو علیه جنگ طلبی دولت لهستان اعتراضات فرانسویها علیه دولت مکرون اوج گرفت برچسبها فرانسه امانوئل مکرون تظاهرات تظاهرات ضد دولتی درگیری
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