درگیری خشونت آمیز پلیس و تظاهرات کنندگان در پاریس

تظاهرات اعتراضی مردم فرانسه به اصلاحات قانون بازنشستگی در این کشور به درگیری خشونت آمیز به پلیس منتهی شد.