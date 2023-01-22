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کد مطلب 5688578
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۲ بهمن ۱۴۰۱، ۶:۴۳

درگیری خشونت آمیز پلیس و تظاهرات کنندگان در پاریس

درگیری خشونت آمیز پلیس و تظاهرات کنندگان در پاریس

تظاهرات اعتراضی مردم فرانسه به اصلاحات قانون بازنشستگی در این کشور به درگیری خشونت آمیز به پلیس منتهی شد.

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