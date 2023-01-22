هوای ایران در دی ماه سردتر از نرمال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: داده‌های پهنه‌ای میانگین دمای هوای کشور نشان می‌دهد که دی ماه امسال دمای کشور حدود یک درجه سلسیوس سردتر از نرمال بوده است.

به طور کلی هوای دی ماه در ۲۸ استان کشور سردتر از نرمال بوده است که استان البرز با کاهش ۲.۳- درجه، بیشترین افزایش سرما و آذربایجان شرقی و بوشهر با ۰.۱- درجه کاهش کمترین افزایش سرما را نسبت به شرایط نرمال داشته‌اند.

با این وجود میانگین دمای دی ماه در سه استان ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی افزایش یافته است.

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