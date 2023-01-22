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۲ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۴۷

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان:

۲ طرح ویژه دهه فجر در مدارس استان سمنان اجرا می‌شود

۲ طرح ویژه دهه فجر در مدارس استان سمنان اجرا می‌شود

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه دو طرح در مدارس استان همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی اجرایی می‌شود، گفت: مدارس استان میزبان طرح مدرسه انقلاب و محیا خواهند بود.

عادل خالقی ثمرین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برنامه های دهه فجر سال جاری در حوزه آموزش و پرورش استان سمنان، تاکید کرد: دو طرح شامل مدرسه انقلاب و همچنین طرح محیا طی دهه فجر در استان برگزار می شود و محوریت آن آشنایی جوانان با جلوه های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ مدرسه استان سمنان میزبان این طرح ها خواهند بود، افزود: این طرح ها همزمان با آغاز جشن های دهه فجر آغاز خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمره مهمترین اهداف این طرح ها است، گفت: برای دانش آموزان استان در قالب این طرح ها برنامه های خوبی مانند جشن انقلاب، مسابقات نشاط آفرین، مسابقات ورزشی و … در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، یکی از رویکردهای مراسم دهه فجر سال جاری در استان سمنان تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و توجه به جنگ شناختی دشمنان است همچنین برای ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، زنگ انقلاب نیز در مدارس در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 5688743

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