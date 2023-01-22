به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از ارائه تخصیص بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان ارائه تسهیلات از مهرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به اعضای تحت پوشش این صندوق خبر داد و افزود: از ابتدای مهرماه سال گذشته شاهد رشد بهره‌مندی اعضا از انواع تسهیلات در قالب طرح‌های مختلف شامل ضروری، بلاعوض، کارآفرینی و شمیم و جوانه به اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی بودیم.

پوراحمدی با اشاره به جزییات ارائه این تسهیلات، گفت: افزایش کمی تسهیلات پرداختی به اعضا، تسریع و سهولت در روند ارائه خدمات مالی، حذف موانع دست و پاگیر و حمایت از کسب و کارهای فرهنگی و هنری آسیب دیده در بحران کرونا از مهم‌ترین برنامه‌های این صندوق از ابتدای دولت مردمی تاکنون بوده است.

وی همچنین با اشاره به همکاری‌های موثر صندوق اعتباری هنر با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و اظهار کرد: این صندوق با توسعه همکاری و جلب مشارکت‌ نهادهای مالی موفق به افزایش اعتبارات و استفاده بهینه از ظرفیت‌ این موسسات شده است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود همچنین به عضویت بیش از ۹۹ هزار هنرمند، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال قرآنی در این صندوق اشاره تاکید کرد: تمام تلاش ما بر اساس شرایط و امکانات موجود، کسب رضایت اعضای تحت پوشش است؛ از این رو تسهیلات پرداختی به منظور تأمین و رفع احتیاجات ضروری و کاهش مشکلات مالی بر اساس توان صندوق انجام گرفته است.

پوراحمدی تصریح کرد: از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد چشمگیر بهره‌مندی اعضای صندوق از انواع تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب طرح‌های مختلف بودیم بر این اساس در نیمه دوم سال گذشته ۲ هزار و۴۴۰ نفر از اعضاء به منظور اخذ حدود ۲۵ میلیارد تومان انواع تسهیلات قرض الحسنه (بدون بهره) به بانک عامل معرفی شدند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره رشد ۲۸۰ درصدی تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری در ۱۰ماهه سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۴ هزار و ۲۹۵ نفر از اعضاء به منظور اخذ حدود ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ضروری( بدون بهره) به بانک عامل معرفی شدند.

پوراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نحوه معرفی اعضای واجد شرایط به بانک‌های عامل نیز خاطرنشان کرد: صندوق اعتباری هنر پس از دریافت درخواست متقاضی از مراجع ذی‌ربط و بررسی و تطبیق با ضوابط و آئین‌نامه‌های مصوب، در حداقل زمان ممکن اقدام به معرفی درخواست‌کننده‌های تایید شده به بانک‌های طرف قرارداد می‌کند. در این راستا تلاش صندوق و بانک‌های عامل بر آن است تا واجدان شرایط بدون حضور فیزیکی در بانک‌ها، تمامی امور مربوط به تکمیل پرونده تسهیلاتی خود را انجام دهند.

مشاور وزیر فرهنگ در ادامه، ارائه تسهیلات کارآفرینی، به منظور کمک به کسب و کارهای فرهنگی و هنری آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا، از مهرماه سال ۱۴۰۰ را حدود ۲۸ میلیارد تومان (تسهیلات قرض‌الحسنه) به ۲۴۶ پروژه فرهنگی و هنری تخصیص داده شد.

پوراحمدی اظهار کرد: صندوق خود را مکلف به حمایت از اعضایی که بدلیل بیماری، کهولت سن و... به لحاظ تمکن مالی آسیب دیده اند، می داند. لذا در این راستا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ میلیارد تومان در قالب کمک‌های بلاعوض به ۴۴۶ هنرمند واجد شرایط پرداخت شد. در ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز بیش از ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به ۱۸۱۱نفر از اعضای واجد شرایط پرداخت شده است. وی خاطر نشان کرد که ارائه تسهیلات بلاعوض به اعضای واجد شرایط از ابتدای سال جاری نسبت به یکساله گذشته بیش از ۲۶۷ درصد رشد را نشان می دهد.

وی همچنین ارائه تسهیلات بلاعوض و طرح شمیم و جوانه را از دیگر خدمات سبد تسهیلاتی این صندوق در دولت مردمی عنوان کرد و اظهارداشت: از ابتدای اجرای این طرح (مهر ۱۴۰۰) به۹۳۷ نفر از اعضا در قالب طرح جوانه و ۴۳۷ نفر در قالب طرح شمیم تسهیلات فرزندآوری و ازدواج تعلق گرفته است. بر این اساس بیش از ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض و بیش از ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ضروری تخصیص یافته است.

رئیس هیات مدیره صندوق اعتباری هنر در عین حال یادآور شد: از ابتدای مهر ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار درخواست دریافت تسهیلات به صندوق اعتباری هنر رسیده که تمامی درخواست‌ها بررسی و متقاضیانی که براساس ضوابط دارای شرایط بودند، برای دریافت وام و تسهیلات حمایتی به بانک عامل معرفی شدند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در خاتمه کاستن دغدغه‌های معیشتی، درمانی و تأمین نیازهای بیمه‌ای و ارائه تسهیلات به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را از وظایف ذاتی این صندوق تأکید کرد و گفت: بدون تردید مسئولان صندوق اعتباری هنر از این پس نیز تمام تلاش و عزم جدی خود را برای حمایت و پشتیبانی از جامعه فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی کشور به‌کار خواهند بست.