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کد مطلب 5691786
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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۴

رصد خرابی‌های خطوط انتقال برق از طریق رصد پهپادی

رصد خرابی‌های خطوط انتقال برق از طریق رصد پهپادی

یک شرکت دانش بنیان در کشور توانسته با رصد پهپادی خطوط انتقالی برق از وقوع خاموشی جلوگیری کند.

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