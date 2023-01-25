دریافت 15 MB کد مطلب 5691786 https://mehrnews.com/xZpBV ۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۴ کد مطلب 5691786 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۴ رصد خرابیهای خطوط انتقال برق از طریق رصد پهپادی یک شرکت دانش بنیان در کشور توانسته با رصد پهپادی خطوط انتقالی برق از وقوع خاموشی جلوگیری کند. کپی شد مطالب مرتبط ثبت رکورد سریع ترین کوادکوپتر جهان فعالیت کشتی خودران چینی آغاز شد پهپادها با کمک لیزر همیشه پرواز می کند توپ های جام جهانی به فضا پرتاب شدند هلی کوپتر مریخی رکورد ارتفاع پرواز را شکست برچسبها شرکت دانش بنیان پهپاد پهپاد ایرانی برق شرکت توانیر
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