https://mehrnews.com/x3cXQX ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۷ کد مطلب 6936094 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۷ سنج و دمام زنی در مراسم گرامیداشت شهدای بلوار وکیل آباد مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از سنج و دمام زنی در مراسم گرامیداشت شهدای بلوار وکیل آباد مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6936094 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور محله اقبال مشهد روایت شاهدان از حادثه خونین وکیل آباد مشهد اسکوتر صورتی «حسنا» در بلوار وکیلآباد مشهد جا ماند تحقیقات ویژه درباره حادثه بلوار وکیلآباد مشهد ورود پیکرهای مطهر جانباختگان بلوار وکیل آباد مشهد به تجمعات شبانه رئیس پلیس راهور مشهد: تجمعات شبانه در پیادهروهای ایمن برگزار شود آیین وداع با پیکر شهیدان «محدثه خوشکام» و «حسنا بهنام اربابی» در مشهد برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب سانحه تصادف
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