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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۷

سنج و دمام زنی در مراسم گرامیداشت شهدای بلوار وکیل آباد مشهد

سنج و دمام زنی در مراسم گرامیداشت شهدای بلوار وکیل آباد مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از سنج و دمام زنی در مراسم گرامیداشت شهدای بلوار وکیل آباد مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6936094

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