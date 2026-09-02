https://mehrnews.com/x3cXQS ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۴ کد مطلب 6936090 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۴ تجمع متفاوت مردم وکیلآباد مشهد برای حسنا دختری با اسکوتر صورتی مشهد- شامگاه چهارشنبه شاهد تجمع متفاوت مردم وکیل آباد مشهد برای حسنا دختری با اسکوتر صورتی بودیم. دریافت 27 MB کد مطلب 6936090 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور محله اقبال مشهد اسکوتر صورتی «حسنا» در بلوار وکیلآباد مشهد جا ماند «شهیده حسنا بهنام اربابی»؛ دختر اسکوتر صورتی مشهد تحقیقات ویژه درباره حادثه بلوار وکیلآباد مشهد ورود پیکرهای مطهر جانباختگان بلوار وکیل آباد مشهد به تجمعات شبانه تجمع شبانه مردم کردکوی در حمایت از رهبری تداوم تجمع شبانه مردم گرگان در حمایت از رهبری برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب اجتماع مردمی
نظر شما