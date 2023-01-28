قهرمانی تیم ما شبیه به معجزه بود/ جام را به پدرم تقدیم می کنم

پیام خانلرخانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: یکی از فشرده ترین لیگ های چند سال اخیر را تجربه کردیم و مبارزات سنگینی را پشت سر گذاشتیم که تا لحظه آخر و بازی آخر سه تیم شانس کسب عنوان قهرمانی داشتند.

وی ادامه داد: ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم. روی کاغذ عنوان سومی را برای ما در نظر گرفته بودند و تیم ما کمترین شانس برای کسب عنوان قهرمانی در میان این سه تیم را داشت. اعضای تیم ما واقعاً در روز پایانی عالی کار کردند و از جان مایه گذاشتند و خدا را شکر موفق شدیم دو تیم خوب و ریشه دار لیگ برتر را با نتایج خوب و غیرقابل باور شکست دهیم.

وی افزود: شب قبل از بازیهای هفته پایانی با اعضای تیم جلسه داشتیم و با توجه به تجربه چندین ساله در لیگ به آنها گوشزد کردم که احتمال هر اتفاقی در روز آخر هست و شرایط حساس است و هر سه تیم برای کسب نتیجه به میدان می آیند، به اعضای تیم گفتم که معمولاً تیمی که صدر جدول شانس بالایی برای کسب قهرمانی دارد، شاید بیشتر اشتباه کند و ما چون چیزی برای دست دادن نداریم باید بجنگیم که خدا را شکر این اتفاق افتاد و روز پنجشنبه معجزه شد و این عنوان با ارزش را کسب کردیم.

سرمربی تیم شهرداری ورامین افزود: این نتیجه برای ما خیلی ارزش داشت، ولی چیزی از ارزشهای تیم نفت آبادان و مس سونگون کم نمی کند. نفت هفته ها صدر جدول را در اختیار داشت و با یک مجموعه یکدست و حرفه ای عملکرد خوبی داشتند که به همه اعضای کادر فنی و تکواندوکاران این تیم تبریک عرض می کنم. ان شاالله سالهای آینده موفقیت آنها تداوم داشته باشد و بتوانند نتایج بهتری کسب کنند. مس سونگون هم با وجود نفرات و کادر فنی با تجربه و خوبی که در اختیار داشت، یه جورایی شایسته ترین تیم برای قهرمانی بود. من خود سال گذشته با تیم قهرمان شده بودم و امسال نتوانستم در خدمت این تیم باشم. تیم ما مزد تلاشش را گرفت و باقیش هم لطف خدا بود.

خانلرخانی با اشاره به حضور پر رنگ جوانان در لیگ ۱۴۰۱ اظهار داشت: در بازیهای ابتدایی که موفق شدیم قهرمان نیم فصل شویم به جوانان خود میدان دادیم، ولی با توجه به سیاست های باشگاه در نقل و انتقالات لیگ چند عضو تیم ملی که اتفاقاً شاخصه آنها جوانی بود را جذب کردیم و با کمک نفرات همه اعضای تیم قهرمان شدیم. ولی فکر می کنم اغلب تیم ها به جوانان با آتیه بیشتر توجه داشتند. همین تیم نفت یک تیم جوان و قلدر بود که نتایج خوبی گرفتند. جذابیت مبازات این فصل درخشش جوانان بود که حتی برخی با تجربه را نیز شکست دادند.

بهترین مربی لیگ برتر در خصوص کسب ۹ عنوان قهرمانی در این رقابتها گفت: ۱۱ سال به عنوان سرمربی در لیگ تکواندو فعالیت می کنم. این هشتمین عنوان قهرمانی با تیم شهرداری ورامین بود و یک دوره هم که سال گذشته به همراه مس سونگون این عنوان را کسب کردم. اینها را همه از لطف خدا می دانم. البته بخش مهمی که نباید فراموش شود مجموعه کلی تیم است. باشگاه شهرداری ورامین حمایت خوبی از کادر فنی و تکواندوکاران داشته، اگرهمه ارکان باشگاه دست به دست هم بدهند، موفقیت بدست می آید. و خوشحالم که یکبار دیگر سربلند شدم و برای تیم شهر خودم که خیلی دوستش دارم یک قهرمانی دیگر کسب کردم و ان شاالله مردم خوب ورامین این عنوان را از من قبول کنند.

وی در پایان گفت: این جام قهرمانی را به پدرم تقدیم می کنم که مدتی است در بیستر بیماری است و امیدوارم او را خوشحال کرده باشم.