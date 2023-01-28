بهترین ورزش ها برای کاهش وزن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «راسل کامهی»، عضو موسسه ارتوپدی نورث ول نیویورک، می گوید: «اگر ما یک رژیم ورزشی را بارها و بارها انجام دهیم، نتایج ثابت می شود. این بدان معنا نیست که باید هر روز یا هر هفته تمرینات خود را تغییر دهید، اما کمی تنوع به تغییر و رشد بدن کمک می کند.»

به گفته کامهی، «روزانه ۵۰۰ تا ۷۵۰ کالری مصرفی را کاهش دهید تا حدود نیم کیلوگرم در هفته کم کنید، کاهش کالری در عین افزایش فعالیت بدنی مهم است.»

اگرچه رژیم غذایی نقش مهم تری نسبت به ورزش دارد، اما فعالیت بدنی می تواند به حفظ وزن و همچنین مقابله با کاهش تراکم استخوان و توده عضلانی کمک کند.

کامهی گفت: «ورزش برای سلامتی و طول عمر بسیار مهم و ضروری است، اما تمام تلاش‌ها برای کاهش وزن بدون برنامه غذایی با شکست مواجه می‌شوند.»

مطالعه اخیر نشان می‌دهد که برای برخی از افراد که سرعت کاهش وزن دارند، ورزش تأثیر بیشتری دارد.

«مری الن هارپر»، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه اتاوا در کانادا، خاطرنشان کرد: «توانایی سلول‌های ماهیچه‌ای برای سوزاندن انرژی بین افراد بسیار متفاوت است.»

هارپر گفت: «ما دریافتیم کسانی که آهسته تر کالری می سوزانند در مقایسه با افرادی که سریع تر کالری سوزی دارند، بهتر به ورزش واکنش نشان می دهند.»

به گفته محققان، اگر هدف اولیه یک فرد کاهش وزن باشد، ترکیبی از تمرینات هوازی حالت ثابت و تمارین با وزنه پیشنهاد می شود.

جلسه هوازی باید حدود ۳۰ دقیقه باشد و حدود دو تا چهار بار در هفته تکرار شود.

جلسات تمرین با وزنه باید ۳۰ تا ۶۰ دقیقه با ست های ۸ تا ۱۲ تکرار در هر تمرین و زمان استراحت کم در بین ست ها باشد.

