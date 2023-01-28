خراسان جنوبی رتبه ۱۵ کشور در آسیب های اجتماعی را دارد

آرزو ذکایی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خراسان جنوبی از نظر آسیب های اجتماعی بیان کرد: خراسان جنوبی با توجه به اینکه در رتبه ۱۵ کشوری از نظر آسیب های اجتماعی قرار دارد، وضعیت نگران کننده ای در این زمینه ندارد.

وی تاکید کرد: شیوع آسیب های اجتماعی به عوامل بسیاری بستگی دارد لذا استانی که امسال رتبه ۱۵ را دارد سال آینده هم همین وضعیت را ممکن است نداشته باشد.

به گفته ذکایی فر براساس برنامه ریزی انجام شده سال آینده برنامه های اقدام و عمل در ۴۷۰ شهرستان کشور بر اساس زیست بوم اجتماعی هر منطقه اجرا می شود.

ذکایی فر با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز را بهزیستی تامین می کند، افزود: در هر استان با توجه به اولویت آسیب های اجتماعی، دستگاه های مربوط از منابع اعتباری و ظرفیت های خود در این خصوص بهره خواهند گرفت.

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: هر دستگاه بر اساس نقش خود در این زمینه باید ظرفیت های خود را برای اجرای برنامه های اقدام کند.

ذکایی فر با بیان اینکه سازمان بهزیستی در حوزه های مختلفی فعالیت می کند، گفت: این سازمان از زمان تولد تا هنگام مرگ به افراد خدمات ارائه می کند.

۷۱۱ پایگاه سلامت اجتماعی

به گفته وی، ۷۱۱ پایگاه سلامت اجتماعی در کشور وجود دارد که توسط گروه های داوطلب با هدف برقراری ارتباط مناسب با مردم تشکیل شده اند.

وی در ادامه یاد آود شد: به زودی مبلغی برای پایداری ارائه خدمات به ۱۰ پایگاه سلامت اجتماعی خراسان جنوبی اختصاص می یابد.

به گفته ذکایی فر رسانه ها در انعکاس موضوع آسیب های اجتماعی دارای نقش بسیار مهمی هستند و این امر به مدیران این حوزه کمک خوبی می کند.

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بر این اساس وجود پایگاه های اطلاع رسانی داده های مناسب برای رصد مرتب داده ها و شناسایی به موقع مداخلات باید هدفمند شوند.

ذکایی فر تصریح کرد: برای برنامه ریزی هدفمند با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط با این موضوع دبیرخانه آسیب های اجتماعی راه اندازی شده و داده های استان ها و شهرستان ها در سامانه ای وجود دارد.

وی با بیان اینکه کار ایجاد داشبورد مدیریت و تهیه اطلس آسیب های اجتماعی کشور انجام شده است، افزود: دسترسی به این سامانه، ملی است و در هفته های آینده دسترسی به این سامانه برای همه مدیران استان ها امکان پذیر خواهد شد.