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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۵۴

فرمانده سپاه گلستان:

بسیج گره گشا و بن بست شکن است

بسیج گره گشا و بن بست شکن است

گرگان- فرمانده سپاه نینوای گلستان با بیان این که بسیج گره گشا و بن بست شکن است، گفت: فعالیت های اقشار بسیج بر اساس رویکرد هیئت اندیشه ورز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هیئت اندیشه ورز مجمع عالی بسیج استان اظهارکرد: بسیج به عنوان یک نهاد مقدس در نظام اسلامی گره گشا و بن بست شکن است تا مشکلات را در هر زمینه‌ای که مستقیماً به زندگی مردم مربوط می‌شود رفع کند.

فرمانده سپاه نینوای گلستان افزود: در مسائل مختلف استان هرجا از ظرفیت هیئت اندیشه ورز بسیج استفاده کردیم و مشکلات را بر اساس اولویت‌ها احصاء کردیم، به راهکار درستی رسیدیم که توانست آن مشکل را حل کند.

وی بیان کرد: فلسفه وجودی هیات‌های اندیشه ورز بسیج کمک به دستگاه‌های حاکمیتی و پیش برندگی سپاه و بسیج است که قرارگاه شهید سلیمانی، قرارگاه ۱۷ ربیع و قرارگاه شهید امانی بر همین اساس شکل گرفت.

ملک شاهکوهی گفت: بسیج خود را خادم مردم می‌داند و پشتوانه فعالیت‌ها بسیج در استان براساس رویکرد هیئت‌های اندیشه ورز بسیج خواهد بود تا با کار فکری عمیق و صحیح به پیش برویم.

کد مطلب 5695849

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