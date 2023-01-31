ابوالحسن رزمی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری چهاردهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی در شهرستان عسلویه خبر داد و اظهار داشت: ۱۷۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای خود را ارائه کرده‌اند.

وی به ظرفیت بالای شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود که ظرفیت این شرکت‌ها توسط صنایع به‌ویژه صنایع مستقر در پارس جنوبی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس اضافه کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌ها این فرصت را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات فراهم می‌سازد که خود را معرفی کرده و شاهد ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر باشیم.

وی یکی از ظرفیت‌های مهم در کشور را صنایع نفت و گاز و پتروشیمی عنوان کرد و افزود: برای این نمایشگاه از شرکت‌های بزرگ مرتبط با این حوزه دعوت شده و شاهد استقبال خوبی هستیم.