به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر تیم ملی ایران و شارلوا پس از چند سال حضور در این باشگاه بلژیکی تصمیم به جدایی گرفت.

قلی زاده در هفته های اخیر درخواستش را برای ترک شارلوا به مدیران ایرانی این باشگاه ارائه کرده بود و حتی در دو بازی گذشته این تیم در لیست ۲۰ نفره «فلیس مازو» سرمربی این تیم حضور نداشت.

مازو در یکی از نشست های خبری خود اعلام کرده بود که فکر و ذهن علی با شارلوا نیست و در ادامه رسانه های بلژیکی گزارش دادند که قلی زاده به خاطر مشکلات خانوادگی قصد دارد در ایران یا یکی از کشورهای نزدیک به ایران بازی کند.

در نهایت باشگاه کاسیم پاشا ترکیه که در حال حاضر در رده شانزدهم لیگ ۱۹ تیمی ترکیه قرار دارد، برای جذب قلی زاده اقدام کرد.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد مدیران شارلوا با انتقال قرضی قلی زاده به کاسیم پاشا موافقت کرده اند و مدیربرنامه این بازیکن هم بزودی برای امضای قرارداد راهی ترکیه می شود.

قلی زاده هرچند در جام جهانی عملکرد خوبی داشت و یک پاس گل به نام خود ثبت کرد اما در این فصل از مسابقات لیگ بلژیک تنها یک گل زد و یک پاس گل داد تا عملکرد دور از انتظاری داشته باشد.

این بازیکن تا سال ۲۰۲۵ با شارلوا قرارداد دارد و در صورت انتقال به لیگ ترکیه، به دیگر بازیکنان تیم ملی ایران یعنی مجید حسینی و علی کریمی اضافه می شود که در حال حاضر در تیم کایسری اسپور (رده هفتم جدول) بازی می کنند.